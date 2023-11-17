12.3 مليون جنيه مشتريات المستثمرين الأجانب بالبورصة الأسبوع الماضي

سجل الأجانب صافي شراء بالبورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي بقيمة 12.3 مليون جنيه، فيما سجل العرب صافي بيع بقيمة 92.1 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ومثلت تعاملات المصريين مثلت 86% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 7.4% وسجل العرب 7.6%.

وسجل الأجانب صافي بيع بنحو 5.779 مليار جنيه وسجل العرب صافي شراء بنحو 3.279 مليار جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات.

ارتفع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي إلى 203.6 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 7.379 مليار ورقة منفذة على 600 ألف عملية.

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 214.9 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 6.807 مليار ورقة منفذة على 643 آلاف عملية خلال الأسبوع السابق عليه.

واستحوذت الأسهم على 16.78% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات وأذون الخزانة نحو 83.22%، وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة المصرية.