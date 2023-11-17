الجيش الأوكراني: حققنا مكاسب كبيرة في الهجوم المضاد ضد روسيا

أعلنت القوات المسلحة الأوكرانية، أنها حققت مكاسب إقليمية كبيرة، حيث أنشأت رؤوس جسور محصنة على الضفة اليسرى لنهر دنيبرو التي تحتلها روسيا. مشيرة إلى أن هذا يمثل تقدمًا كبيرًا في جهودهم الهجومية المضادة، والتي شهدت توقفًا في الأسابيع الأخيرة.

وأكد الجيش الأوكراني رسميًا هذه التطورات، في بيان، اليوم الجمعة، بينما امتنع عن الكشف عن مواقع محددة.

وجاء في البيان أن "مشاة البحرية الأوكرانية، بالتعاون مع وحدات أخرى من قوات الدفاع، تمكنت من الحصول على موطئ قدم على عدة رؤوس جسور".

وللمرة الأولى، اعترفت روسيا بوجود القوات الأوكرانية.

وأفاد فلاديمير سالدو، الحاكم المعين من قبل موسكو لمقاطعة خيرسون التي تحتلها روسيا، على تيلجرام، بأن القوات الأوكرانية كانت موجودة بالقرب من قرية كرينكي، الواقعة على بعد 18 ميلاً شمال شرق مدينة خيرسون.

وأكد مسؤول غربي هذه التقارير، وكشف أن أوكرانيا نشرت عناصر من ثلاثة ألوية على الضفة الشرقية لنهر دنيبرو التي تحتلها روسيا.

كما أكد هذا المسؤول أيضًا ادعاءات سابقة لمدونين عسكريين روس فيما يتعلق بحركة المركبات الأوكرانية عبر النهر.

وبينما يتكون اللواء عادة من 2000 إلى 5000 جندي، أشار المسؤول إلى أن عدد الكتيبة الأوكرانية من المحتمل أن يصل إلى المئات.

وبحسب المسؤول نفسه، لم تتمكن القوات الروسية من طردهم، وأقامت القوات الأوكرانية "موطئ قدم كبير" في المنطقة.

وسلطت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، في بيان، اليوم الجمعة، الضوء على نجاح الغارات والإجراءات الاستطلاعية المتعددة، مع التركيز على جمع المعلومات الاستخبارية، وتعطيل طرق إمداد العدو، وتحييد المواقع والمعدات الروسية. والهدف الرئيسي للعملية هو إبعاد القوات الروسية عن ضفة النهر، حيث كانت تقصف مدينة خيرسون منذ أشهر.

وتشير المصادر لـ"فاينانشيال تايمز"، إلى أنه من المرجح أن تقوم القوات الأوكرانية بتوسيع مواقع رأس جسرها تدريجياً، مما يؤدي إلى زيادة عدد القوات الروسية بشكل استراتيجي على طول خط المواجهة بدلاً من شن هجوم مضاد مركز، والهدف من ذلك هو إجبار القادة الروس على تحويل قواتهم من النقاط الساخنة الأخرى على خط المواجهة.

وكشفت هيئة الأركان العامة الأوكرانية أن القوات الروسية تحاول شن هجمات متكررة على المواقع الأوكرانية، مما أدى إلى خسائر فادحة للجيش الروسي.

وبحسب ما ورد ،كلفت العمليات الجارية على طول ضفة النهر، روسيا، عشرات القطع من المعدات الثقيلة، وأكثر من 1000 فرد، وأسلحة أخرى، وفقًا لمشاة البحرية الأوكرانية.