وزير الأوقاف الفلسطيني: المستوطنون ينفذون عمليات عسكرية تحت حماية الاحتلال الإسرائيلي.. فيديو

قال وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني حاتم البكري، إن المستوطنين ينفذون عمليات عسكرية في فلسطين تحت حماية الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني حاتم البكري، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن المدن الفلسطينية أصبحت سجنا كبيرا للشعب الفلسطيني تحت الحصار الإسرائيلي.

وأشار وزير الأوقاف الفلسطيني، إلى أن الاحتلال يقيم الحواجز العسكرية في القدس ويفرض إجراءات ستشعل حربا في المنطقة، موضحا أن أكثر من 50 مسجدا تم تدميرها جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

