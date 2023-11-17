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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حملة السيسي الانتخابية تستعرض فعاليات دعم وتأييد مرشحها داخل المحافظات

مؤتمرات دعم السيسي
مؤتمرات دعم السيسي

أكدت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، استمرار المؤتمرات الجماهيرية الحاشدة والمبادرات المتنوعة والفعّالة، من الأحزاب، والجهات الداعمة للمرشح الرئاسي، في الانتخابات الرئاسية 2024.

وقالت الحملة، إنه استكمالاً لإبراز الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، مؤتمرات الدعم والتأييد من كافة الجهات والكيانات الداعمة في محافظات الجمهورية؛ نستعرض معا أبرز فعاليات الجهات الداعمة، عن يوم الخميس 16 نوفمبر 2023.

⚫ حزب مستقبل وطن 

نظمت أمانة العمال والفلاحين بمستقبل وطن الشرقية، مؤتمراً جماهيراً حاشداً لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024، وسط حشد كبير من أهالي المحافظة.

عقدت أمانة حزب مستقبل وطن في محافظة الدقهلية مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا لتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، في الصالة المغطاة بمدينة المنصورة، وبمشاركة أهالي محافظة الدقهلية والمراكز المجاورة.

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الوادي الجديد، مؤتمراً جماهيرياً حاشداً لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية 2024، بالصالة المغطاة بمدينة الخارجة، وسط حشد كبير من مواطني المحافظة، وبحضور أعضاء هيئة مكتب المحافظة والتنظيمات الحزبية بالأقسام والوحدات الحزبية.

⚫ حزب حماة الوطن

نظم حزب حماة الوطن بمحافظة الغربية، مؤتمراً جماهيرياً حاشداً، لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بحضور كبير من أهالي المحافظة.

⚫ حزب الإصلاح والنهضة

أطلق حزب الإصلاح والنهضة بمحافظة البحيرة، مبادرة "مصر تختار الرئيس"، وعقد لقاءات مع المواطنين؛ لتوعيتهم بالمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية، بمركز شباب حمور في زاوية غزال، ودعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024.

أطلق حزب الإصلاح والنهضة بمنطقة باكوس بمحافظة الإسكندرية، حملة؛ لتوعية المواطنين بالمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية، ودعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي فيها.

⚫ حزب المصريين الأحرار

أطلق حزب المصريين الأحرار حملة طرق الأبواب؛ لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024.

⚫ حزب الحرية

نظم حزب الحرية المصري بمحافظة الشرقية، المؤتمر الجماهيري الثاني له، لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي فى الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك ضمن فعاليات حملة مسيرة ومسار من أجل التنمية والاستقرار.

⚫ النقابة العامة لعمال النقل البري

نظمت النقابة العامة للنقل البري بمحافظة الشرقية، مؤتمراً حاشداً لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي، بمشاركة كافة اللجان النقابية بها.

⚫ الاتحاد التعاوني الزراعي

نظم الاتحاد التعاوني الزراعي بمحافظة الإسماعيلية ندوة توعوية للمواطنين  للمشاركة وتأييد المرشح عبد الفتاح السيسي، بحضور مزارعي محافظات المنيا وبني سويف والإسماعيلية الدقهلية.

نظم الاتحاد التعاوني الزراعي بمركز أبو حمص بالبحيرة مؤتمر جماهيري لتأييد ودعم المرشح عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة.

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