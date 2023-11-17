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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تجاوز حدود اللياقة والدبلوماسية.. رد قاس من حماس على جوزيب بوريل

جوزيب بوريل
جوزيب بوريل

 أعربت حركة المقاومة الفلسطينة حماس عن إدانتها الشديدة ورفضها المطلق لتصريحات مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي "جوزيب بوريل"، محملة اياه المسئولية عن تبريره للاحتلال؛ ارتكاب المجازر وقتل الأطفال والنساء، وانتهاك حرمة المستشفيات والمدارس ودور العبادة وقتل من فيها من المرضى والنازحين المدنيين، تحت مسمّى حق الكيان في الدفاع عن نفسه.

وقالت حماس في بيان لها  إن بوريل اليوم وفي مؤتمره الصحفي اليوم في مدينة رام الله، تجاوز حدود اللياقة والدبلوماسية، عندما حاول تشويه حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال، المكفول بموجب القانون الدولي الذي ما عاد يشكّل قيمة لدى واشنطن والاتحاد الأوروبي، اللتان تنتهكانه بإعطائهما الضوء الأخضر للاحتلال لارتكاب المزيد من المجازر بحق شعبنا الفلسطيني.

وجددت الحركة تاكيدها  على حق شعب فلسطين في مقاومة الاحتلال، فهذا حق شرعي وقانوني، مشيرة الي  أنَّ الشعب الفلسطيني هو صاحب السيّادة والكلمة العليا على أرضه، ولا يملك أحدٌ حق الإملاء عليه.

وختمت بيانها قائلة : سيبقى شعبنا متمسّكاً بحقوقه المشروعة، مدافعاً عنها بكل الوسائل حتّى دحر الاحتلال وزواله، وإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس.

 

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