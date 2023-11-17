رئيس الوزراء الفلسطيني: قطاع غزة يشهد قـ تلا جماعيا بروح الانتقام

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الجمعة أن ما يجري في قطاع غزة هو قتل جماعي بروح الانتقام، وانتهاك خطير للقانون الدولي الانساني، ويجب على إسرائيل أن توقف جرائمها.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني، خلال لقائه الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، بمدينة رام الله، أن الوضع في قطاع غزة مأساوي، حيث لا يتوفر لا طعام، ولا ماء، ولا شراب، والشعب يموت من الجوع والعطش، ويقوم الاحتلال بقصف المستشفيات هناك.

وأشار "اشيتة" بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إلى أن ما يجب فعله في قطاع غزة هو وقف فوري لإطلاق النار، وأن يكون هناك حاجة لتوصيل المساعدات الى قطاع غزة، مع عودة النازحين الى بيوتهم في شمال غزة، وأن يتم ربط شبكة المياه والكهرباء.

وأوضح أن الضفة الغربية ليست بعيدة عن جرائم الاحتلال، حيث منذ السابع من أكتوبر سقط 205 شهداء، لافتا الى أننا نوفر الماء، والدواء، والكهرباء، والبنى التحتية لقطاع غزة، وكوادرنا موجودة هناك منذ 17 عاما، وندفع للأطباء والمدرسين، ولذلك إسرائيل أرادت أن تعاقبنا على ذلك، واقتطعت 600 مليون شيكل من ايراداتنا الضريبية.