إجراء لمرة واحدة.. وزير في حكومة الحرب الإسرائيلية يعلق على إمداد غزة بالوقود

زعم بيني جانتس، الوزير دون حقيبة وعضو مجلس الوزراء المصغر للعمليات العسكرية، اليوم الجمعة، أن إمداد قطاع غزة بالوقود خلال 48 ساعة هو "إجراء لمرة واحدة".

وقال جانتس أن إمداد غزة بالوقود لا يعني تغييرا في استراتيجيات إسرائيل للعمليات في القطاع، بحسب ما أوردته صحيفة "ها آرتس" العبرية.

وأوضح الوزير الإسرائيلي أن "توريد الوقود للمنظمات الدولية لقطاع غزة خلال الـ 48 ساعة المقبلة هو تحويل لمرة واحدة، وتمت الموافقة عليه لتشغيل مرافق التحلية والصرف الصحي، وكذلك للاحتياجات الأخرى للمنظمات الدولية العاملة في قطاع غزة".

وبحسب الصحيفة، أكد الوزير أيضًا أن عملية التسليم هذه لا تعني تغييرًا في استراتيجية الجيش للعمليات القتالية في منطقة المعارك.