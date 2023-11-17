تزايد التهابات الجهاز التنفسي والمشاكل الجلدية بين النازحين من شمال غزة

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة تزايد التهابات الجهاز التنفسي والالتهابات الجلدية بين النازحين من شمال غزة.

وأكد الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أشرف القدرة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتبر مجمع الشفاء ثكنة عسكرية لعملياتها.

وأشار إلى أن مجمع الشفاء الطبي تحول لسجن كبير والاحتلال يستخدم الموجودين فيه دروعا بشرية.

كما حذر الناطق باسم الصحة في غزة من كارثة صحية كبيرة داخل مجمع الشفاء الطبي بسبب تكدس القمامة، مطالبا بفتح ممر إنساني آمن لإدخال المساعدات الطبية والإنسانية إلى مجمع الشفاء.