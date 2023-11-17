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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تزايد التهابات الجهاز التنفسي والمشاكل الجلدية بين النازحين من شمال غزة

صدى البلد

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة تزايد التهابات الجهاز التنفسي والالتهابات الجلدية بين النازحين من شمال غزة.

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وأكد الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أشرف القدرة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتبر مجمع الشفاء ثكنة عسكرية لعملياتها.

وأشار إلى أن مجمع الشفاء الطبي تحول لسجن كبير والاحتلال يستخدم الموجودين فيه دروعا بشرية.

كما حذر الناطق باسم الصحة في غزة من كارثة صحية كبيرة داخل مجمع الشفاء الطبي بسبب تكدس القمامة، مطالبا بفتح ممر إنساني آمن لإدخال المساعدات الطبية والإنسانية إلى مجمع الشفاء.

 

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