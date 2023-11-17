زيلينسكي يحذر من تباطؤ كبير في توريد ذخيرة المدفعية الحيوية لأوكرانيا

اعترف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي علناً بانخفاض ملحوظ في توريد قذائف المدفعية الحيوية لأوكرانيا، مشدداً على أن عمليات تسليم هذه الذخائر "تباطأت حقاً".

كانت قذائف المدفعية عيار 155 ملم، التي تعتبر ضرورية في صراع أوكرانيا مع روسيا، تمثل تاريخيا عنصرا حاسما في قدراتها الدفاعية ضد قوة نيران المدفعية الروسية المتفوقة.

خلال مؤتمر صحفي عقد مؤخرا، اتفق المسؤولون الغربيون مع تقدير مصدره مسؤولون أوكرانيون، يشير إلى أن روسيا تنتج حاليا ما يقرب من مليون قذيفة مدفعية يوميا. وإدراكًا للتفاوت المتصاعد، تفيد التقارير أن شركات الأسلحة الأمريكية تعمل على زيادة الإنتاج. ومع ذلك، تشير توقعات مجلة الإيكونوميست إلى أن إنتاج الولايات المتحدة من القذائف عيار 155 ملم في عام 2025 قد يقل عن الإنتاج المتوقع لروسيا في عام 2024.

يبدو أن الجهود التي تبذلها الدول الأوروبية لمعالجة نقص الذخيرة تواجه تحديات أيضًا. وحذر وزير الدفاع الألماني في وقت سابق من هذا الأسبوع من أن الاتحاد الأوروبي قد يفشل في الوفاء بالتزامه بتقديم مليون طلقة إلى أوكرانيا بحلول مارس 2024.

سلط الرئيس زيلينسكي الضوء على الضغط على الإمدادات، مشيرًا إلى أن "المستودعات فارغة" في الدول الحليفة التي تدعم أوكرانيا تقليديًا بقذائف المدفعية. ومما زاد من تفاقم المشكلة أن التطورات الأخيرة، بما في ذلك الصراع الإسرائيلي في غزة والتوترات على حدودها الشمالية مع لبنان، أدت إلى تحويل بعض إمدادات قذائف المدفعية، المخصصة أصلاً لأوكرانيا، إلى إسرائيل.

يسلط تحذير الرئيس زيلينسكي الضوء على المنافسة المتزايدة على المخزونات المحدودة، مشيرًا إلى أن "الجميع يقاتلون" من أجل هذه الذخائر المهمة. لقد أعرب المسؤولون الأوكرانيون باستمرار عن قلقهم بشأن التفاوت الكبير في قدراتهم المدفعية مقارنة بالقوات الروسية.

يثير التعطيل المحتمل للمساعدات العسكرية، كما اعترف زيلينسكي، شبح تفاقم الوضع إذا لم تتمكن إدارة بايدن من الحفاظ على الدعم اللازم لأوكرانيا.