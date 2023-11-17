أربع إصابات إحداها خطيرة برصاص قوات الاحتلال في جنين

أصيب أربعة شباب فلسطينيين بالرصاص الحي، وصفت أحدهم بالخطيرة، مساء اليوم الجمعة.

وحدث ذلك خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة كفر دان غرب جنين، وعند مدخل مدينة جنين الغربي، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية.

واضافت وفا أن المواجهات اندلعت في بلدة كفر وعند مدخل مدينة جنين، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع.

وأعلن مستشفى ابن سينا في جنين، وصول إصابة بالصدر بحالة خطيرة، وإصابتان بحالة متوسطة، إحداهما بعيار ناري في الفخذ الأيسر، والأخرى شظية في الظهر.