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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

من أجل حلم اليورو.. إيطاليا تستضيف مقدونيا في تصفيات أوروبا

منتخب إيطاليا
منتخب إيطاليا

تستضيف إيطاليا مقدونيا في تصفيات بطولة أمم أوروبا 2024، في تمام الساعة 8.45 مساءً ، على الملعب الأولمبي في روما، اللقاء الذي لا يحتمل ارتكاب أي أخطاء بالنسبة للمنتخب الإيطالي، الذي يحتل حالياً المركز الثالث في المجموعة الثالثة ، بفارق ثلاث نقاط خلف أوكرانيا، منافسه في الجولة الأخيرة والحاسمة - إنجلترا الأولى، التي تأهلت بالفعل.

من خلال الفوز - أو على أية حال الحصول على نفس النتيجة التي حققتها أوكرانيا - فإن فريق لوتشيانو سباليتي سيلعب كل شيء في آخر 90 دقيقة، ولهذا السبب فإن المباراة ضد المقدونيين لها أهمية كبيرة، ومقدونيا التي تعيد الذكريات السيئة إلى الأذهان: لقد كانت في الواقع، بفضل هدف ترايكوفسكي في مرمى رينزو باربيرا، هي التي أقصيت المنتخب الوطني من سباق التأهل إلى قطر 2022. 

وفي المؤتمر الصحفي في اليوم السابق، حذر المدرب فريقه: " مقدونيا فريق محترم للغاية ليس علينا أن نكون جامدين، ولكن مرنين، في كرة القدم نحن نفعل ذلك غالبًا يعرف إلماس كيفية القيام بالأمرين، يمكنه العثور على التمريرات العمودية في اللعب الضيق لكن يجب علينا دائمًا لديهم التوازن.

موعد مباراة إيطاليا ومقدونيا

ومن المقرر أن تقام مباراة إيطاليا ومقدونيا، المؤهلة لتصفيات كأس الأمم الأوروبية 2024، في تمام الساعة 9.45 مساءً على الملعب الأولمبي في روما وستكون مرئية حصريًا على الهواء مباشرة على قناة Rai 1 بتوقيت مصر وستكون متاحة أيضًا عبر البث المباشر على Rai Play، وكذلك على قوات بي إن سبورت في الشرق الأوسط.

التشكيل المتوقع لمباراة إيطاليا ومقدونيا


إيطاليا (4-3-3):  دوناروما؛ دارميان، جاتي، أتشيربي، ديماركو؛ باريلا، جورجينيو، بونافينتورا؛ بيراردي، راسبادوري، تشيزا. المدرب :  سباليتي .

المتاحة:  بروفيديل، كارنيسيتشي، لازاري، كامبياسو، مانشيني، بونجيورنو، كريستانتي، فراتيسي، كولباني، زانيولو، كين، سكاماكا.

مقدونيا (3-5-2):  ديميتريفسكي؛ مانيف، سيراميفوف، موسليو؛ أشكوفسكي، إليزي، أتاناسوف، باردي، أليوسكي؛ إلماس، ميفسكي. المدرب:  ميليفسكي.

الاحتياط:  شيسكوفسكي، أليكسوفسكي، أديمي، تودوروفسكي، تشورلينوف، أليمي، دا بادونسكي، داتشي، إليازوفسكي، إم ريستوفسكي، كوستادينوف، نيستوروفسكي.

الحكم:  زواير (ألمانيا).

المساعدون:  لوب أشمولر.

الضابط الرابع:  إتريش.

حكم الفيديو المساعد:  دانكيرت.

مؤخرة. حكم الفيديو المساعد:  دينجيرت

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