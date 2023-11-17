10 سنوات تحدٍ .. عادل العدوي ضيف محمد الباز في الشاهد الليلة

يستضيف الإعلامي الدكتور محمد الباز ، الدكتور عادل العدوي، وزير الصحة الأسبق، في برنامج "الشاهد"، للحديث عن تجربته داخل الحكومة المصرية، وكيف تعامل مع التحديات التي أحاطت الدولة في لحظات فارقة في تاريخ الوطن، وكيف قامت الحكومة بتحويلها إلى إنجازات.

يكشف وزير الصحة الأسبق، ظروف الوطن عام 2011، وكيف تطلع المصريون إلى زعيم وطني يتحمل مسؤولية الدولة في ظل الأوضاع الصعبة التي مرت بها بعد أحداث 2011.

يتحدث وزير الصحة الأسبق، عن تعامل الرئيس السيسي مع قطاع الصحة ومشكلاته، وسبل التعامل معها، أيضا يتحدث عن دعم الرئيس السيسي لتوطين صناعة الدواء في مصر، وكيف تحولت التجربة المصرية إلى ثورة عالمية في صناعة الدواء.

الليلة تذاع الحلقة الثالثة من الموسم الرابع من برنامج "الشاهد" تحت عنوان "التجربة المصرية".. شهادات على 10 سنوات من التحدي و الإنجاز.. الشاهد يذاع يوميا في الحادية عشرة مساء، على قناة اكسترا نيوز.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بجريدة الدستور، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كلا من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور .