أمطار رعدية وسيول.. بيان عاجل من الدفاع المدني السعودي

دعت المديرية العامة للدفاع المدني السعودي، اليوم الجمعة، إلى الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة في أثناء هطول الأمطار، والابتعاد عن أماكن تجمعات السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها.

وأشار الدفاع المدني إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة، وذلك لاستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، ابتداءً من يوم غدٍ السبت حتى الثلاثاء المقبل.

وأوضح الدفاع المدني السعودي، أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة، قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد، ورياح هابطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار، تشمل العاصمة المقدسة وجدة والرياض العاصمة ورماح وحريملاء والدرعية والمزاحمية.

وأشارت إلى أنه يتوقع هطول أمطار متوسطة، ورياح هابطة نشطة السرعة، مثيرة للأتربة والغبار على منطقة مكة المكرمة، لتشمل الطائف وأضم والعرضيات وميسان والخرمة وتربة ورنية والموية، ومنطقتي جازان وعسير، ويتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة لتشمل مناطق المدينة المنورة وتبوك والجوف والحدود الشمالية.