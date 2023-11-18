مؤتمرات حاشدة للتحالف الوطني لدعم وتأييد السيسي بـ انتخابات 2024

نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمشاركة مؤسسة أبو العينين، الجمعة الموافق 17 نوفمبر، عدداً من المؤتمرات الحاشدة بمحافظات الإسكندرية و الفيوم وكفر الشيخ والبحيرة، وذلك لدعم و تأييد المرشح عبد الفتاح السيسي لفترة إنتخابية جديدة لإستكمل مسيرة الإنجازات و المشروعات القومية بجمهورية مصر العربية ضمن فاعليات مؤتمر "حكاية وطن بين الرؤية و الإنجاز ".

الإنجازات و المشروعات

وتم استعراض كافة الإنجازات و المشروعات التي حققتها الدولة المصرية داخل كلاً من تلك المحافظات و ما تقدمه مؤسسات التحالف الوطني وكياناته من دعم كبير في كافة الأصعدة وعلي مستوي عدد كبير من المشروعات القومية بكافة القطاعات الخدمية و التنموية و كذلك حث المواطنين علي ضرورة المشاركة الفعالة و الإيجابية في الإنتخابات الرئاسية و الإدلاء بأصواتهم .

كان ذلك بحضور جماهيري كبير للمواطنين و قادة الرأي بالمحافظات من أساتذة الجامعة و الأطباء و المهندسين و المعلمين و الرائدات الريفيات و ممثلين المجالس القومية و القيادات الدينية المسلمة و المسيحية و العمد و المشايخ و ممثلين عن الجمعيات النشطة و القيادات الشابة الفاعلة بالمحافظات.

وأكد النائب إيهاب زكريا، منسق التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي بمحافظة الإسكندرية، في كلمته الافتتاحية أن المؤتمر يقدم معلومات عن إنجازات الدولة المصرية خلال فترة حكم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي السابقة، مؤكداً أن المؤتمر يهدف إلى خلق وعي لا تأييد فقط.

وانطلق المؤتمر بعرض فيديو تحت عنوان «حكاية وطن»، عن المشروعات الكبرى القومية والتنموية وإنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي في العديد من المجالات.



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