الأمم المتحدة تعلق وقف تسليم المساعدات إلى غزة بسبب انقطاع الاتصالات

اضطرت الأمم المتحدة إلى تعليق عمليات تسليم المواد الغذائية والإمدادات الأساسية إلى غزة؛ بسبب استمرار انقطاع الاتصالات في المنطقة.

أعربت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) عن مخاوف متزايدة بشأن احتمال انتشار المجاعة على نطاق واسع، حيث يؤدي نقص الوقود إلى تفاقم الأزمة الإنسانية.

ووفقا لـ جولييت توما، المتحدثة باسم الأونروا، واجهت المنظمة تحديات لا يمكن التغلب عليها في إدخال قافلة مساعداتها إلى غزة اليوم؛ بسبب انقطاع التيار الكهربائي المستمر، والذي دخل الآن يومه الثاني.

يؤدي انقطاع التيار الكهربائي إلى عزل سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة بشكل كبير عن بعضهم البعض وعن العالم الخارجي، مما يعطل تنسيق عمليات تسليم المساعدات الحيوية التي أعاقها بالفعل نقص الوقود.

وأدى انقطاع الاتصالات إلى إعاقة قدرة الأمم المتحدة على تنفيذ العمليات الإنسانية، مما أدى إلى تفاقم الوضع المتردي بالفعل.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت إسرائيل عن السماح بدخول كميات محدودة من شحنات الوقود اليومية "الحد الأدنى للغاية" إلى غزة، وهي مخصصة في المقام الأول للاستخدام من قبل الأمم المتحدة ونظام الاتصالات.

ومع ذلك، يبدو أن هذه الكمية غير كافية لتلبية احتياجات الأمم المتحدة المحددة لتزويد شبكات المياه بالوقود والمستشفيات وشاحنات توصيل المساعدات وشبكة الاتصالات الأوسع.

وكانت إسرائيل قد منعت في السابق، بسبب مخاوفها من إمكانية قيام حماس بتحويل الوقود لأغراض عسكرية، دخول الوقود منذ بداية الصراع.

وبالإضافة إلى ذلك، تم تقييد تدفق الغذاء والمياه وغيرها من الإمدادات الأساسية، باستثناء كمية من المساعدات من مصر، مما ساهم في تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة.