أردوغان يتهم إسرائيل بامتلاكها سلاحا نوويا ويصف قادتها بالكذب

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، بأن إسرائيل تمتلك أسلحة نووية، لكنها لا تعترف بذلك.



وأوضح أردوغان، في مؤتمر صحفي مشترك في برلين في زيارة رسمية مع المستشار الألماني أولاف شولتس قائلا: "هل تمتلك إسرائيل أسلحة نووية الآن؟، ولكن إذا سألت قادة إسرائيل، فلن يقولوا نعم، لأنهم يتقنون الكذب بشكل جيد للغاية".

كان قد قال المستشار الألماني، أولاف شولتس، إن الاتهامات التي وجهها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لإسرائيل في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي سخيفة، زاعما أن تل أبيب تحترم الأعراف الدولية وحقوق الإنسان.

وأضاف شولتس، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، ردا على سؤال حول ما إذا كانت تصريحات أردوغان حول تصرفات إسرائيل: "إسرائيل تعهدت باحترام حقوق الإنسان والقانون الدولي، وتتصرف وفقا لذلك في تصرفاتها.. وبالتالي، فإن هذه الاتهامات ضد إسرائيل سخيفة بلا شك".