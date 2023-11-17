الجيش الإسرائيلي: وجهنا ضربات لأهداف حزب الله.. ودمرنا مصنع صواريخ لحركة الجهاد في غزة

قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إنهم سيستمرون في التقدم في كل مكان تتواجد فيه حركة حماس.

وأضاف الجيش الإسرائيلي،: "وجهنا ضربات لأهداف أطلق منها حزب الله هجمات ضدنا، ودمرنا مصنع صواريخ لحركة الجهاد في غزة".

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قال، اليوم الجمعة، إن إسرائيل تمتلك أسلحة نووية، لكنها لا تعترف بذلك.

وأوضح أردوغان، في مؤتمر صحفي مشترك في برلين، خلال زيارة رسمية مع المستشار الألماني أولاف شولتس، قائلا: "هل تمتلك إسرائيل أسلحة نووية الآن؟، ولكن إذا سألت قادة إسرائيل؛ فلن يقولوا نعم، لأنهم يتقنون الكذب بشكل جيد للغاية".