نقابة الصحفيين تجري قرعة وحدات الإسكان المتميز بالعلمين الجديدة غدًا

أعلنت نقابة الصحفيين، موعد قرعة وحدات الإسكان المتميز بمدينة العلمين الجديدة، عند الساعة الثانية ظهر غدٍ الأحد 19 نوفمبر الجاري، بالطابق الرابع في النقابة.



وتدعو نقابة الصحفيين الزملاء المتقدمين لحجز وحدات«الإسكان المتميز» بمدينة العلمين الجديدة لحضور القرعة العلنية، الساعة الثانية ظهر الأحد (19 نوفمبر) الجارى بالطابق الرابع فى النقابة.

وحدات سكنية بمشروع الإسكان المتميز بمدينة العلمين الجديدة

وكانت نقابة الصحفيين أعلنت عن توافر وحدات سكنية بمشروع الإسكان المتميز بمدينة العلمين الجديدة.

واوضحت أن شقق الإسكان المتميز

عمارة 254 وحدات أرقام (2، 3، 5، 8، 12، 17، 18، 19، 21، 22، 23، 24).

عمارة 256 وحدات أرقام (2، 3، 4، 6، 7، 8، 9، 11، 12، 15، 16، 17، 18، 19، 20، 21، 22، 23، 24).

عمارة 257 وحدات أرقام (1، 2، 3، 4، 5، 6، 9، 10، 11، 12، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20، 21، 22، 23، 24).

عمارة 258 وحدات أرقام (1، 2 ،3، 4، 5، 6، 7، 9، 13، 14، 15، 17، 18، 19، 20، 21، 22، 23، 24).

يستمر الحجز بالإسكان المتميز لمدة أسبوع حتى (12/11/2023م)، وسوف يحدد موعد إجراء القرعة لاحقًا.

يذكر أن سعر المتر (7970جنيهًا) بمشروع سكن مصر فى مدينة العلمين الجديدة، ومبلغ (7210 جنيهات)، بالإسكان المتميز، ويضاف إليه نسبة التميز.

