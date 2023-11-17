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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رياح وفيضانات.. تحذير من منخفض جوي يضرب مدن فلسطين الأحد

طقس فلسطين
طقس فلسطين

كشفت السلطات الفلسطينية، اليوم الجمعة عن أن حالة الطقس ستشهد ظواهر جوية مؤثرة بدءا من بعد غدا الأحد على أغلب المناطق.

وقال الراصد الجوي في موقع طقس فلسطين الحدث عاصم عصيدة، اليوم الجمعة إن منخفضا شتويا أول سيصل المنطقة الأحد على شكل أمطار غزيرة ورياح شديدة السرعة.

وأضاف أن آخر الخرائط والصور الجوية تشير إلى تقدم منخفض جوي ماطر وبارد وعاصف تجاه المنطقة على أن يبدأ التأثير على المناطق الفلسطينية ابتداءً من الأحد، بحسب تصريحاته لوكالة الصحافة الفلسطينية "صفا".

وأشار عصيدة إلى أن أمطاراً محلية يتوقع هطولها غداً السبت على أقصى شمال فلسطين، حيث يتوقع اشتدادها صباح الأحد وامتدادها الى مناطق  وسط وجنوبي فلسطين خلال ساعات بعد ظهر ومساء الأحد.

وأوضح أن تأثير المنخفض الجوي سيستمر حتى ظهر يوم الاثنين المقبل حيث يبدأ بالانحسار السريع، وفيما يتعلق بسرعة الرياح، قال "عصيدة" إن رياحاً شديدة السرعة ما بين 40-60 كم/س ستهب على المنطقة وبعض الهبات ستتجاوز ذلك.

ولفت عصيدة إلى أن تركز المنخفض على مناطق شمال فلسطين بالدرجة الأولى وبعدها الوسط والجنوب، محذرا من خطورة تشكل السيول والفيضانات في الأماكن المنخفضة.

رياح وفيضانات طقس فلسطين عاصم عصيدة امطار غزيرة

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رياح وفيضانات.. تحذير من منخفض جوي يضرب مدن فلسطين الأحد


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