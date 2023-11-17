عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ولي عهد البحرين يقترح مبادلة الرهائن حلًا محتملًا للصراع في غزة

صدى البلد

اقترح ولي العهد البحريني، سلمان بن حمد آل خليفة، "مبادلة الرهائن" بين حماس وإسرائيل كوسيلة محتملة لتحقيق وقف للأعمال العدائية، بهدف وضع حد للصراع في غزة.

في حديثه في القمة الأمنية لحوار المنامة 2023 التي استضافها المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (IISS) في البحرين، أكد ولي العهد على ضرورة الحوار المباشر والشفاف.

 

خلال كلمته الرئيسية يوم الجمعة، أكد الأمير سلمان على أهمية حل الدولتين لضمان الأمن في المنطقة، واصفا الولايات المتحدة بأنها "لا غنى عنها" في تحقيق هذا الهدف، وفقا لرويترز.

 

في دعوة لاتخاذ إجراءات حاسمة، حث ولي العهد حماس على إطلاق سراح النساء والأطفال الإسرائيليين المحتجزين كرهائن في غزة منذ هجمات المنظمة في 7 أكتوبر. واقترح "مبادلة الرهائن" كوسيلة لتوفير فجوة في الصراع. مما يسمح للناس بتقييم الوضع وإجراء عمليات الدفن والحزن وتقييم الإخفاقات الاستخباراتية التي أدت إلى الأزمة.

 

حافظ الأمير سلمان على لهجة محايدة طوال خطابه، ووصف الوضع في غزة بأنه "لا يطاق". وأدان حماس لهجماتها وإسرائيل لردها العسكري المكثف.

 

لم تنجح حتى الآن جهود الوساطة التي قادتها قطر للإفراج عن نحو 240 رهينة تحتجزهم حماس. ولم تطلق حماس سوى عدد قليل من الأسرى لأسباب تقول إنها إنسانية.

سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد البحريني مبادلة الرهائن غزة 50 ألف حامل في غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار حديد التسليح تتراجع أكثر من 6 آلاف جنيه دفعة واحدة.. تفاصيل

بين نام يوم الفرح و"بنت بيئة"| لهذه الأسباب انتهت حكاية أحمد فهمي وهنا الزاهد سريعاً.. كواليس

زي الولاد .. وصف صادم من أحمد فهمي لـ هنا الزاهد

ولي عهد البحرين يوجه بضرورة تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات الفلسطينية بعد الحرب

2 كيلو لكل مواطن.. التموين توفر السكر في المجمعات الاستهلاكية بـ27 جنيها

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

سقوط أمطار خلال ساعات .. بيان مهم لهيئة الأرصاد

أحد جنود الاحتلال يلقي قنبلة داخل مسجد وقت الأذان.. فيديو

ترشيحاتنا

تحذير عاجل من الأرصاد: منخفض جوي عميق يضرب البلاد خلال 48 ساعة

هل يحق للمواطن البناء أو تعلية العقار بعد رخصة التصالح؟ برلماني يجيب

خريطة الظواهر الفلكية في النصف الثاني لشهر نوفمبر .. تعرف عليها

انخفاض سعر الطماطم.. نقيب الفلاحين يكشف السبب ويوجه نصيحة لربات البيوت

دعمكم تاريخي | السفير الفلسطيني بالقاهرة يوجه الشكر للرئيس السيسي وشعب مصر

المصيلحي : كيلو السكر على بطاقة التموين بـ12 جنيه ونص


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

6 أعراض شائعة تكشف إصابتك بمتلازمة القولون العصبي.. جميعها شائعة

قرار عاجل باستبعاد ثلاثي المنتخب.. والأهلي ينتظر التفاصيل لمعاقبة إمام عاشور

لتجنب المشاكل النفسية.. 7 طرق فعالة للتخلص من التعلق بعد الإنفصال

طريقة عمل كيك الطاسة.. جديدة وغير تقليدية

فيديو

على رأسهم صلاح.. الدوري السعودي يرصد 5 نجوم في الميركاتو الشتوي| فيديوجراف

طلاق ابنة هيفاء وهبي رسميًا بشكل مفاجئ.. «القصة الكاملة»| فيديوجراف

مش أصول .. أحمد العوضي عن الخلافات بعد الطلاق | فيديو

فنان شهير يعرض الزواج على هنا الزاهد بعد انفصالها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ