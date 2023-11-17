ولي عهد البحرين يقترح مبادلة الرهائن حلًا محتملًا للصراع في غزة

اقترح ولي العهد البحريني، سلمان بن حمد آل خليفة، "مبادلة الرهائن" بين حماس وإسرائيل كوسيلة محتملة لتحقيق وقف للأعمال العدائية، بهدف وضع حد للصراع في غزة.

في حديثه في القمة الأمنية لحوار المنامة 2023 التي استضافها المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (IISS) في البحرين، أكد ولي العهد على ضرورة الحوار المباشر والشفاف.

خلال كلمته الرئيسية يوم الجمعة، أكد الأمير سلمان على أهمية حل الدولتين لضمان الأمن في المنطقة، واصفا الولايات المتحدة بأنها "لا غنى عنها" في تحقيق هذا الهدف، وفقا لرويترز.

في دعوة لاتخاذ إجراءات حاسمة، حث ولي العهد حماس على إطلاق سراح النساء والأطفال الإسرائيليين المحتجزين كرهائن في غزة منذ هجمات المنظمة في 7 أكتوبر. واقترح "مبادلة الرهائن" كوسيلة لتوفير فجوة في الصراع. مما يسمح للناس بتقييم الوضع وإجراء عمليات الدفن والحزن وتقييم الإخفاقات الاستخباراتية التي أدت إلى الأزمة.

حافظ الأمير سلمان على لهجة محايدة طوال خطابه، ووصف الوضع في غزة بأنه "لا يطاق". وأدان حماس لهجماتها وإسرائيل لردها العسكري المكثف.

لم تنجح حتى الآن جهود الوساطة التي قادتها قطر للإفراج عن نحو 240 رهينة تحتجزهم حماس. ولم تطلق حماس سوى عدد قليل من الأسرى لأسباب تقول إنها إنسانية.