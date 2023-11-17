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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بداية مثالية لمصر.. محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية

محمد صلاح يواصل تحطيم
محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية

حطم محمد صلاح نجم منتخب مصر ولاعب نادي ليفربول الإنجليزي رقما قياسيا آخر في اللعب الدولي، حيث سجل أربعة أهداف في فوز مصر 6-0 على جيبوتي في تصفيات كأس العالم 2026.

 

مصر تواجه منتخب سيراليون 

وتواجه مصر  منتخب سيراليون يوم الأحد لكنها بدأت مشوارها في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 بفوز أكثر من مقنع على جيبوتي أمس الخميس.

 

جيبوتي هي ثالث أقل منتخب تصنيفا في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وتحتل المركز 189 في التصنيف العالمي للفيفا، ولم تكن هزيمتها على يد مصر مفاجأة.

 

هاتريك محمد صلاح 

ولم يكن من المفاجئ أيضا رؤية محمد صلاح يسجل الأهداف، حيث سجل جناح ليفربول أربعة من أهداف مصر الستة ليواصل مستواه الاستثنائي مع النادي في فترة التوقف الدولي في نوفمبر.

 

وأحرز صلاح هدفين في الشوط الأول، حيث حول تمريرة عرضية من مصطفى محمد إلى هدفه الأول ثم سجل من ركلة جزاء بعد خمس دقائق فقط.

 

كان هدفه الثلاثي في ​​بداية الشوط الثاني مشابها لأول هدف له، حيث سدد كرة عرضية جيدة في القائم البعيد، لكن هدفه الرابع كان الأفضل. حصل صلاح على كرة عرضية داخل المنطقة قبل أن يسدد الكرة بقدمه اليسرى في الزاوية السفلية بكل ثقة.

 

وفي طريقه لتسجيل أربعة أهداف لمصر، أصبح الهداف التاريخي لمصر في تصفيات كأس العالم بعد أن رفع رصيده إلى 15 هدفا.

محمد صلاح

محمد صلاح في المركز الثاني بعد حسام حسن 

أداء صلاح المثير للإعجاب ضد جيبوتي يعني أن لديه الآن 53 هدفا لصالح مصر، لكنه لا يزال يجد نفسه في المركز الثاني في التصنيف العام خلف حسام حسن.

 

ويأمل صاحب القميص رقم 11 في ليفربول أن يضيف المزيد إلى رصيده أمام سيراليون في مباراة مصر المقبلة في تصفيات كأس العالم يوم الأحد، على الرغم من أنه يجب أن يكون اختبارا أصعب للفائزين بكأس الأمم الإفريقية سبع مرات.

 

صلاح لديه بالفعل 12 هدفا وأربع تمريرات حاسمة للريدز هذا الموسم، وحصل أيضا على لقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لشهر أكتوبر حيث يواصل التألق مع النادي والمنتخب.

 

مراوغة صلاح لـ موسى حمادو 

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن محمد صلاح، الذي يتأخر الآن بفارق 13 هدفا فقط عن الرقم القياسي المصري على الإطلاق، مهاراته الجادة في وقت سابق من المباراة عندما راوغ مدافع جيبوتي موسى حمادو.

 

وكان لا بد من الفصل بين الثنائي من قبل الحكم جيلي تشافان بعد أن دفع لاعب الوسط قائد منتخب مصر وأثار رد فعل.

لكن في مفاجأة مذهلة، تبادل حمادو وصلاح العناق بعد صافرة النهاية قبل أن يسلم المدافع الجيبوتي كرة المباراة.

بداية مثالية لمصر

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن الفوز يمثل بداية مثالية لمصر في تصفيات كأس العالم ضمن مجموعة تضم أيضا إثيوبيا وسيراليون وبوركينو فاسو وغينيا بيساو.

 

ومع توسيع بطولة 2026، يمكن أن يشارك ما يصل إلى 10 منتخبات إفريقية في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. سيتأهل فريق المدرب روي فيتوريا مباشرة بصدارة مجموعته.

محمد صلاح مباراة مصر وجيبوتي تصفيات كأس العالم 2026 ليفربول سيراليون

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