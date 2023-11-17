النائب عصام عفيفي: إنجازات السيسي ملموسة على الأرض والجميع يشعر بها

قال النائب عصام عفيفي، عضو مجلس الشيوخ، وأمين عام مساعد لحزب مستقبل وطن، إن إنجازات الرئيس السيسي أصبحت ملموسة على الأرض، ولا يحتاج أحد الحديث عنها، "مفيش مواطن من جنوب مصر لحد إسكندرية إلا وملامس للإنجازات سواء طرق ومرافق، ونجاح الدولة في العديد من الملفات".

النائب عصام عفيفي يتحدث عن إنجازات الرئيس السيسي

وأضاف "عفيفي"، خلال لقاء خاص مع برنامج "عين المواطن" المذاع من خلال قناة "تن"، أن مصر في المرحلة قبل عام 2014 كانت وصلت لمرحلة من مراحل الشيخوخة والكبر والهرم، ولكن الآن يمكن القول أن مصر دولة شابة قوية ولها دور إقليمي قوي وواضح، مصر عادت من جديد رئيس للاتحاد الأفريقي، وضيف شرف في قمة العشرين، والانضمام للبريكس، وأصبحت مصر رقم مهم في معادلة أي أزمة في المنطقة.

وتابع النائب عصام عفيفي، أن الجميع يعول على الرئيس السيسي ومصر في حل القضية الفلسطينية، والجميع شاهد على أن مصر رفض أن تملي عليها أحد قرارات، وتصريحات الرئيس السيسي بعدم عدول أي مواطن من معبر رفح إلا بسماح عبور المساعدات للشعب الفلسطيني، وهذه قرارات تُنبئ عن دولة قوية سيدة قرارها.

واستكمل، أن مبادرة حياة كريمة أيضا التي تعد غير مسبوقة في عمر الدولة المصرية، ولم يجد نموذج مشابه لها في مصر خلال السنوات الماضية، موضحًا أن كل فترة من عمر الدول يتم تحديد أولويات لها، ومصر خلال الأيام السابقة القليلة كان الرئيس السيسي في إفطار الأسرة المصرية قبل الماضي دعا لحوار وطني، وهذه الدعوة كانت لوجود حوار وطني لكل أطياف المجتمع.