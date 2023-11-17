عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

النائب عصام عفيفي: إنجازات السيسي ملموسة على الأرض والجميع يشعر بها

النائب عصام عفيفي
النائب عصام عفيفي

قال النائب عصام عفيفي، عضو مجلس الشيوخ، وأمين عام مساعد لحزب مستقبل وطن، إن إنجازات الرئيس السيسي أصبحت ملموسة على الأرض، ولا يحتاج أحد الحديث عنها، "مفيش مواطن من جنوب مصر لحد إسكندرية إلا وملامس للإنجازات سواء طرق ومرافق، ونجاح الدولة في العديد من الملفات". 

النائب عصام عفيفي يتحدث عن إنجازات الرئيس السيسي 

وأضاف "عفيفي"، خلال لقاء خاص مع برنامج "عين المواطن" المذاع من خلال قناة "تن"، أن مصر في المرحلة قبل عام 2014 كانت وصلت لمرحلة من مراحل الشيخوخة والكبر والهرم، ولكن الآن يمكن القول أن مصر دولة شابة قوية ولها دور إقليمي قوي وواضح، مصر عادت من جديد رئيس للاتحاد الأفريقي، وضيف شرف في قمة العشرين، والانضمام للبريكس، وأصبحت مصر رقم مهم في معادلة أي أزمة في المنطقة. 

وتابع النائب عصام عفيفي، أن الجميع يعول على الرئيس السيسي ومصر في حل القضية الفلسطينية، والجميع شاهد على أن مصر رفض أن تملي عليها أحد قرارات، وتصريحات الرئيس السيسي بعدم عدول أي مواطن من معبر رفح إلا بسماح عبور المساعدات للشعب الفلسطيني، وهذه قرارات تُنبئ عن دولة قوية سيدة قرارها. 

واستكمل، أن مبادرة حياة كريمة أيضا التي تعد غير مسبوقة في عمر الدولة المصرية، ولم يجد نموذج مشابه لها في مصر خلال السنوات الماضية، موضحًا أن كل فترة من عمر الدول يتم تحديد أولويات لها، ومصر خلال الأيام السابقة القليلة كان الرئيس السيسي في إفطار الأسرة المصرية قبل الماضي دعا لحوار وطني، وهذه الدعوة كانت لوجود حوار وطني لكل أطياف المجتمع. 

النائب عصام عفيفي السيسي انجازات الرئيس السيسي برنامج عين المواطن القضية الفلسطينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بين نام يوم الفرح و"بنت بيئة"| لهذه الأسباب انتهت حكاية أحمد فهمي وهنا الزاهد سريعاً.. كواليس

50 مليار تنعش خزينة الدولة.. حكاية صفقة تصدير كبرى بين مصر وأوروبا

أسعار حديد التسليح تتراجع أكثر من 6 آلاف جنيه دفعة واحدة.. تفاصيل

زي الولاد .. وصف صادم من أحمد فهمي لـ هنا الزاهد

2 كيلو لكل مواطن.. التموين توفر السكر في المجمعات الاستهلاكية بـ27 جنيها

تحذير عاجل من الأرصاد: منخفض جوي عميق يضرب البلاد خلال 48 ساعة

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

سقوط أمطار خلال ساعات .. بيان مهم لهيئة الأرصاد

موضوعات متعلقة

محلل سياسي: مظاهرات مليونية في بريطانيا لدعم القضية الفلسطينية

بعد استبعاده من منتخب مصر.. رضا عبد العال يفتح النار على إمام عاشور

بعد وصوله لـ 50 جنيها.. تحرك عاجل من الحكومة للسيطرة على سعر السكر

أستاذ إعلام: الموقف الغربي تغير بعد الصور الفاضحة للعدوان الإسرائيلي في غزة

عوض تاج الدين يكشف تفاصيل علاج الفلسطينيين المصابين بالأورام

وزير الخارجية الأسبق: العلاقات بين الصين وأمريكا للضرورة فقط

هبة القدسي: الإعلام الأمريكي روج أكاذيب عن غزة في بداية الأزمة

اتعضيت من حمار.. أحمد حلمي يكشف موقفا طريفا تعرض له في صغره

ترشيحاتنا

أول رد من الأهلي على استبعاد عاشور والشحات من المنتخب

محمود فوزي: موافقة الرئيس السيسي على مخرجات الحوار الوطني "شيك على بياض"

الكرملين: فنلندا تختار طريق المواجهة مع روسيا من دون مبرر

أفضل بديل للزيرو.. 5 سيارات مستعملة بأسعار تبدأ من 140 ألف جنيه

استشهاد مدير مستشفى الوفاء في قصف إسرائيلي بمنطقة الزهراء وسط غزة| فيديو

شروط التقديم لحج الجمعيات الأهلية لموسم 1445ھ- 2024م| تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

باللون البينك.. إطلالة كلاسيكية لـ بلقيس فتحي في أحدث ظهور

بفستان ساحر.. أنابيلا هلال تخطف الأنظار في دبي

6 أعراض شائعة تكشف إصابتك بمتلازمة القولون العصبي.. جميعها شائعة

قرار عاجل باستبعاد ثلاثي المنتخب.. والأهلي ينتظر التفاصيل لمعاقبة إمام عاشور

فيديو

فريق الأحلام.. الزمالك على أعتاب التعاقد مع نجوم سوبر| فيديو جراف

على رأسهم صلاح.. الدوري السعودي يرصد 5 نجوم في الميركاتو الشتوي| فيديوجراف

طلاق ابنة هيفاء وهبي رسميًا بشكل مفاجئ.. «القصة الكاملة»| فيديوجراف

مش أصول .. أحمد العوضي عن الخلافات بعد الطلاق | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

اﻟﻤﺰﻳﺪ