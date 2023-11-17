أردوغان: لم يبق من قطاع غزة شيء نتيجة العملية الإسرائيلية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، إنه نتيجة للعملية الإسرائيلية، لم يبقَ شيء من قطاع غزة.



وأضاف أردوغان، في مؤتمر صحفى في المانيا قائلا : "لم يبقَ شيء من قطاع غزة، بصراحة، لا أحد يتحدث عما يحدث بعد 7 أكتوبر ، لسوء الحظ، قُتل 13 ألف فلسطيني، أطفال ونساء وكبار السن".

كان قد قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، بأن إسرائيل تمتلك أسلحة نووية، لكنها لا تعترف بذلك.



وأوضح أردوغان، في مؤتمر صحفي مشترك في برلين في زيارة رسمية مع المستشار الألماني أولاف شولتس قائلا: "هل تمتلك إسرائيل أسلحة نووية الآن؟، ولكن إذا سألت قادة إسرائيل، فلن يقولوا نعم، لأنهم يتقنون الكذب بشكل جيد للغاية".