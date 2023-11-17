أبو عبيدة يوجه رسائل قاسية للشعب الإسرائيلي

أكد الناطق باسم القسام أبو عبيدة عناصر كتائب القسام عدة أنفسهم لدفاع طويل مشددا علي أن كل وقت يقضيه الاحتلال في غزة يفاقم خسائره.
وقال الناطق العسكري باسم كتائب القسام: نقول لأسر القتلى إن أعداد قتلاكم أكثر مما تتوقعون بكثير حيث يواصل مجاهدونا عمليات التصدي للقوات الصهيونية المتوغلة في غزة من عدة محاور.
وأضاف أبو عبيدة: دمرنا 62 آلية عسكرية خلال الأيام الأربعة الأخيرة و قتلنا 9 جنود إسرائيليين ودمرنا عربتين عسكريتين ودمرنا شقة تحصن فيها جنود العدو في بيت حانون وقتلنا من كانوا فيها.
وأردف : يواصل الاحتلال انتهاكاته ويمارس جرائمه على الأطفال الخدج والمدنيين و نجبر قوات الاحتلال على التراجع في العديد من المحاور.
وزاد : ما يبحث عنه الاحتلال في مستشفى الشفاء مثير للسخرية وبحث عن السراب وان اقتحام مستشفى الشفاء بالدبابات فضيحة دولية.
وواصل : نلاحق قوات العدو من شارع إلى شارع ونجبرها على التراجع في بعض المحاور وتغيير مسارات تحركها و ندعو السواعد في الضفة الغربية ومقاتلي الأمة الذين هبوا للقتال في معركة طوفان الأقصى إلى التصعيد.
وختم : وثقنا وعرضنا الكثير من عمليات استهداف العدو وسنعرض منها الكثير تباعًا و نقول لجمهور العدو إن جنودكم القتلى في الميدان ستصلكم أخبارهم عاجلا أو آجلا