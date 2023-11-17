لامس الممنوع.. اعترافات المتهم بمطاردة فتاة في شارع الهرم

أحال المحامي العام الأول لنيابة أكتوبر الكلية حارس عقار إلى محكمة الجنايات لاتهامه بهتك عرض فتاة فى الشارع واستمعت جهات التحقيق لأقوال المتهم.

نص اقوال المتهم :

س:ما قولك فيما هو منسوب إليك أنك متهم بملامس مناطق عورة بجسدها وذلك بطريق القوة ورغما عنها؟

ج: محصلش.

س:ما الذي حدث إذا وما هي ظروف ضبطك وعرضك علينا؟

ج:الذي حصل إن انا كنت قاعد بشتغل في العمارة وبعدين لقيت ابويا وامي بيعيطوا وبيقولولي الحكومة كانت عايزاك وروحنا على النقطة، وبعد النقطة ودوني على قسم الهرم، وبعدين عملولي محضر

س:متى وأين حدثت واقعة ضبطك؟

ج:الكلام دا كان اول امبارح الاحد حوالي الساعة واحده الضهر، روحت لنقطة شرطة الرماية

س/ أنت متهم بهتك عرض المجني عليها بأن قمت بالإمساك بمناطق عفتها ؟

ج/ محصلش

س:ما هي علاقتك بالمجني عليها؟

ج:انا معرفهاش

لماذا تتهمك المجني عليها بالتعدي عليها ؟

ج/ معرفش

جاء بأمر الإحالة أن المتهم هـ تك عرض الفتاة المجني عليها بالقوة والتي لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، إذ انتهز سيرها منفردة بالطريق العام فتتبع خطاها، وما أن تحينت له الفرصة حتي أمسك عجزها "ثديها" عنوة، مما أخل إخلالا جسيماً بحيائها العرضي وفزعها صياحاً عليه إلى أن هرع هرباً من مسرح الواقعة.