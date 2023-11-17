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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سفير فلسطين بالقاهرة: نطالب بإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس

السفير دياب اللوح،
السفير دياب اللوح، السفير الفلسطيني بالقاهرة

أكد السفير دياب اللوح، السفير الفلسطيني بالقاهرة، إنه يوجد أكثر من 5 ألاف طفل شهيد حتي الأن فى قطاع غزة، مشيرا إلى أن نتنياهو يجر إسرائيل لحرب تكلفتها مليار دولار كل ثلاثة أيام.

وأضاف اللوح، خلال لقائه ببرنامج بصراحة، الذي تقدمه الإعلامية رانيا هاشم، والمذاع على قناة الحياة: “ نطالب بإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس”.

وتابع السفير دياب اللوح، السفير الفلسطيني بمصر، أن أكثر من 70% من المصابين والجرحى والشهداء من الأطفال والنساء والشيوخ، لافتا إلى أن تم تدمير أكثر من 60% من مبانى قطاع غزة بشكل كلى أو جزئى، وهناك 40 ألف وحدة سكنية غير صالحة للسكن، ومليون ونصف مواطن بدون مأوى أو سكن أو سقف.

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