أستاذ علم اجتماع تكشف مشاكل إسرائيل في ندرة السكان وقلة الإنجاب.. فيديو

أكدت الدكتورة هالة منصور، أستاذ علم اجتماع، أن أطماع إسرائيل لا تتوقف عند فلسطين فقط، بل لديها مخطط كبير تسعى لتحقيقه في المنطقة.

وأضافت هالة منصور خلال لقائها عبر برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي مصطفى بكري، أنه إذا فرضت علينا الحرب سننتصر ولن يهزمنا أحد، موضحة أنه بعد عملية طوفان الأقصى ونجاح المقاومة الفلسطينية في خطتها، أدى إلى هجرة العديد من المستوطنين إلى أوروبا وأمريكا.

وتابع: إسرائيل ستختفي بعد مرور 150 عاما من احتلالها فلسطين، حيث ستعاني من مشاكل في ندرة السكان، وقلة الإنجاب، مما يسهل القضاء عليها.

قوات الاحتلال

وأكملت: لا يمكن للباطل أن يستمر للنهاية، وما تفعله قوات الاحتلال الإسرائيلي تعد إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، كما أنها تسعى لتهجير الفلسطينيين من غزة، حتى تتيح المجال للمستوطنين لكي يمرحوا في غزة، وهذا الأمر لن يتحقق.

وأردفت هالة منصور، أن إسرائيل عبارة عن أشلاء قادمة من دول مختلفة لتحقيق مسمى «أرض المعياد»، ونهايتها أوشكت على الاقتراب، مؤكدة أن الإسرائيليين أناس مطردين من الخارج، وهم مثل الداء الذي لا يمكن شفائه إلا ببتره.