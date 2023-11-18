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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حماة الوطن ينظم مؤتمر شعبيا لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي بمركز ديروط

فاعليات مؤتمر حزب
فاعليات مؤتمر حزب حماة الوطن بأسيوط لتأييد الرئيس السيسي

نظمت أمانة حزب حماة الوطن بمركز ديروط في أسيوط مساء اليوم الجمعة ،مؤتمرا جماهيريا حاشدا لتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.

حضر المؤتمر مصطفي بدران أمين الحزب بالمحافظة وعضو مجلس النواب و أميرة زيدان الأمين  المساعد  للحزب والدكتور  شحاتة غريب منسق عام التحالف الوطني للعمل التنموي بأسيوط والدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس جامعة الأزهر فرع أسيوط و مصطفي قرشي أمين الحزب بمركز ديروط وعضو مجلس الشعب الأسبق ،وأمناء الأمانات النوعية وأمناء المراكز والوحدات الحزبية والمئات من المواطنين .

 

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وقال الدكتور شحاتة غريب منسق عام التحالف الوطني للعمل التنموي والأهلي بأسيوط إن المرشح عبد الفتاح السيسي هو رجل التوقيت والرجل المناسب ،لانجازاته العظيمة وقدرته علي التعامل مع المؤامرات الداخلية والخارجية التي تمر بها الدولة ،مضيفا إن المرشح عبد الفتاح السيسي له رؤية واضحة للقضاء علي الفقر والجوع والحماية الاجتماعية والقضاء علي العشوائية ،لافتا إلى أن الجمهورية الجديدة ليست مجرد العاصمة الإدارية فقط ولكن هي اختلاف طريقة التفكير مع ملفات الوطن وتحول فكري مع الدولة المصرية في كافة الملفات .

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وأشار الدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس جامعة الأزهر فرع أسيوط  ،إلى مكانة مصر من موقعها وعراقتها في ظل القيادة الحكيمة التي أنقذتها من الخريف العربي الذي اجتاح الدول المجاورة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي والذي نجح في إعادتها إلى وضعها الطبيعي وإبطال المكائد التي تتعرض لها الدولة المصرية .

فيما قال مصطفي بدران أمين حزب حماة الوطن بأسيوط وعضو مجلس النواب أن حزب حماة الوطن بكافة أعضاءه ومقراته يدعم ويساند  الرئيس عبد الفتاح السيسي ، لافتا إلى أن الصناعة بدأت مع السيسي وتوسيع الرقعة الزراعية وقام بسد الفجوة بين الصعيد والمدينة والحضر وتنمية الصعيد من خلال المحاور التي تم إنشائها والمجمعات الصناعية ومحطات الكهرباء وغيرها من المشروعات التي ساهمت بشكل كبير في التنمية الشاملة في صعيد مصر الذي ظل يعاني لعقود من التهميش .

 

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