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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عودة الاتصالات تدريجيا إلى قطاع غزة بعد التزود بكميات من الوقود

صدى البلد

بدأت الاتصالات في قطاع غزة، العودة بشكل تدريجي بعد التزود بكميات من الوقود، وفقا لما أوردته فضائية "العربية" في نبأ عاجل.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة أنه تم تسليم أول شاحنة وقود بسعة 17 ألف لتر لتشغيل الاتصالات في غزة.

وكانت شركة الاتصالات الفلسطينية، أمس الخميس، أعلنت انقطاعا كاملا في خدمات الاتصالات بقطاع غزة، وذلك بعد منع إدخال الوقود ونفاد كافة مصادر الطاقة الاحتياطية.

وفي وقت سابق، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، إن عمليات حجب أو تقييد الوصول للإنترنت في قطاع غزة تنتهك حقوقا متعددة وقد تكون قاتلة أثناء الأزمات.

وأوضحت المنظمة، أن “قرار إسرائيل منع إيصال الوقود إلى غزة سيؤدي لانقطاع كامل للاتصالات ما لم يتم تدارك ذلك”.

وكانت وكالة الصحافة الفلسطينية صفا؛ أفادت بأن الاتصالات في مجمع الشفاء انقطعت بعد ورود أخبار عن اقتحام الاحتلال أقسام المستشفى.

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