النائب إيهاب منصور: نريد تغيير سياسات لا أشخاص

قال النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، تحية من القلب لأهالي البدرشين والحضور المميز، جايين النهارده نقول نعم للتغيير.

وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر الجماهيري للمرشح الرئاسي فريد زهران، بالبدرشين، الشعب المصري قادر على التغيير، وسيستمر في التغيير، متابعاً: نقول نعم لفريد زهران لأنه سياسي مخضرم، له تاريخ طويل من النضال الحقيقي، ومن يعرفه يقول هذا بكل قوة.

وأضاف منصور: فريد زهران يؤمن بالديمقراطية وله رؤية تلبي احتياجات المواطن، نحن لا نريد تغيير أشخاص وإنما تغيير سياسات فاشلة، واختتم قائلا:

نعم للتغيير نعم لأستاذ فريد زهران رئيسًا لجمهورية مصر العربية.