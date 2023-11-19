مفكر سياسي: 20% من مواطني إسرائيل "عرب"

قال الدكتور على الدين هلال المفكر السياسي إن 20% من مواطني إسرائيل هم “عرب ”وسيكتشفون بعد كل هذه المعارك أنه لا بد من المصالحة التاريخية والسياسية والاجتماعية والإنسانية والأخلاقية مع الفلسطينين.

الصراع الذي يعيشه العالم مظهره عسكري ودبلوماسي وجوهره الهوية

وأكد هلال خلال لقائه بالإعلامي ضياء رشوان ببرنامج مصر جديدة المذاع على فضائية اى تي سي، أن هذا الصراع الذي يعيشه العالم مظهره عسكري وسياسي ودبلوماسي وجوهره الهوية.



وأوضح المفكر السايسي، انه عندما احتل الصهاينة سيناء كان هدفهم هو إثبات شخصيتهم الحربية بحثا عن ما يثبت أنهم عاشوا في سيناء، لافتا إلى أن كل الحفائر التى توجد تحت المسجد الأقصى لم تسفر حتي الآن عن شيئ ما يثبت انها أرضهم.