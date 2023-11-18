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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| جامعة الملك سلمان تتيح المشاركة في برنامج الترجمة التحريرية والفورية باللغة الألمانية بكلية الألسن...اليوم.. طفولة عين شمس تنظم قافلة طبية توعوية شاملة للأطفال بالإسماعيلية

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

جامعة الملك سلمان عن اتاحة المشاركة في برنامج الترجمة التحريرية والفورية باللغة الألمانية بكلية الألسن.. تفاصيل


أعلنت جامعة الملك سلمان عن إتاحة المشاركة في برنامج الترجمة التحريرية والفورية باللغة الألمانية بكلية الألسن واللغات التطبيقية في "يوم التعريف بالجامعات" بدعوة من الهيئة الألمانية للتبادل العلمي.

 

آخر موعد للترشيح لجوائز الدولة من أكاديمية البحث العلمي والأعلى للثقافة 2023
 

أصدر مكتب الجوائز بجامعة عين شمس تعليمات عاجلة لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بشأن الترشح للجوائز، ويهيب مكتب الجوائز بأعضاء هيئة التدريس من جميع كليات الجامعة، والراغبين في الترشح  لجوائز الدولة من أكاديمية البحث العلمي والمجلس الأعلى للثقافة 2023.

 

مركز جامعة القاهرة للغات ينظم ورشة عمل حول ترجمة الشاشة.. اليوم


ينظم مركز جامعة القاهرة للغات الأجنبية والترجمة التخصصية، ورشة عمل ترجمة الشاشة (الترجمة السمعية المرئية)، الأشخاص الراغبين في اكتساب مهارات جديدة في مجال ترجمة الشاشة وتعلم كيفية ترجمة النصوص والحوارات السمعية المرئية بشكل فعال.

 

تفاصيل امتحانات شهادة التحول الرقمي بكلية الدراسات العليا الافريقية


أعلنت كلية الدراسات الإفريقية العليا جامعة القاهرة ، كل المعلومات التي تتعلق بامتحانات شهادة التحول الرقمي FDTC.
 

اليوم .. جامعة حلوان تتابع تسجيل الطلاب بمسابقة بحثية لبناء الوعي


أطلقت جامعة حلوان مسابقة بحثية فنية  لبناء الوعي الجماعي للأجيال الجديدة، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، وريادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، وإشراف الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابي

 

اليوم.. طفولة عين شمس تنظم قافلة طبية توعوية شاملة للأطفال بالإسماعيلية


ينظم قطاع شئون خدمة المجتمع و البيئة بكلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس  بالمشاركة مع مركز رعاية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة القافلة الطبية والتوعوية الشاملة (المجانية) بمدينة الإسماعيلية - محافظة الإسماعيلية .

 

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