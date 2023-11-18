عادل العدوي: المشير السيسي يستمع جيد جدًا للآراء الفنية.. فيديو

كشف الدكتور عادل العدوي وزير الصحة الأسبق، عن تجربته داخل الحكومة، وكيف تعامل مع التحديات التي أحاطت الدولة في لحظات فارقة في تاريخ الوطن وكيف حوّلها إلى إنجازات.

وقال خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، المشير عبدالفتاح السيسي مستمع جيد جدًا للآراء خاصة الأراء الفنية، وبشكر حضرتك علي توثيق 10 سنوات مهمة وغير عادية من عمر الوطن، لأنها كانت 10 سنوات غير طبيعية، وشملت كم كبير من الأحداث يكفي لأعوام وأعوام لتوثيقه".

وأضاف: " أما عن الرئيس السيسي شخص عسكري ملتزم هادئ الطباع ذو قرار مستمع جيد لكل ما يحيط به، و عندما كنت مساعد لوزير الصحة، كان لدينا فكرة عن القيادات العسكرية وانضباطها، وكان اسم السيسي يتردد كثيرًا علي مسامع المصريين".

ويعد برنامج "الشاهد"، الذى يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بجريدة "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.