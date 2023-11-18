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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بلح الشيشلان يعالج قرحة المعدة وينمو بصحراء الواحات بالوادي الجديد

بلح شيشلان
بلح شيشلان

تشتهر محافظة الوادي الجديد بالعديد من النباتات الطبية التي تنمو عشوائيا علي اطراف الحقول وبالمناطق الصحراوية ومنها  نبات الشيشلان الذي ينمو بالغرود الرملية ويطلق عليه نبات شيطاني وله قيمة طبية حيث يعتبر العلاج الوحيد لقرحة المعدة. فضلا عن مساهمته في علاج مرضي السكر .

ويعتبر نبات الشيشلان من النباتات التي تنمو على سطح الأرض مثل نبات العاقول وتشبه ثمرة الشيشلان بلح اللجليج  طعمة شديد المرارة  وهو ذو قيمة طبية عالية ويحتوي على مكونات فعالة مثل البروتين والفيتامينات والأملاح المعدنية. التي تعالج قرحة المعدة .

يقول سعد عبدالله  أحد المزارعين ان نبات الشيشلان ينمو بمركزي الداخلة وباريس ويستخدمه المزارعون كعلف للأغنام  حيث تتهافت الاغنام علي  عروش ثماره التي تشبه البلح  ولكن معظم المزارعين لا يعرفون قيمته الطبية ولدلك يتجاهلونها باعتباره نبات شيطاني لا يستخدم الا كلأ للماشية.

وأضاف أن معظم العطارين الذين يعرفون قيمته يجمعون ثماره  ويقومون ببيعها كونها ذات قيمة طبية عالية لعلاج الامراض  وكونها أساس الطب الشعبي ودواء رئيسي لعلاج  قرحة المعدة ومرضى السكر.

ويقول سليمان ابو طالب احد العطارين  وصاحب محل عطارة بالخارجة، إنه يقوم بجمع  بلح الشيشلان من الحقول  ويقوم بتعبئته في أكياس مغلفة ويبيع الكيلو بـ50جنيهًا، وذلك بعد طبع ورقه داخل الكيس تبين فوائد بلح الشيشلان،  وكيفية استخدامه .

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وأوضح انه يقوم بطحن بلح الشيشلان حتي يعتبر كالدقيق  ويقوم بتعبئته وإعادة تغليفها ويقوم ببيعه مشيرا الي انه يباع كالبلح ويباع أيضا مطحون كالدقيق .,

وأكد  ابوطالب  أن أشجار بلح الشيشلان ذات قيمة طبية عالية وتمثل دخلًا قوميًا  إذا استغل استخدامه الا ان  الجميع يجهل قيمته الطبية ولكن لا يوجد من يولي اهتمامه بمثل هذه النباتات ، موضحًا أن وزارة الزراعة لم تدرج تلك النباتات  ضمن جدول الأعشاب الطبية.

بلح الشيشلان فوائد بلح الشيشلان الوادى الجديد

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