فرج عامر يكشف مفاجأة بشأن بيع أحمد فتوح للأهلي..تفاصيل

فجر المهندس فرج عامر مفاجأة بشأن بيع أحمد فتوح للأهلي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب فرج عامر :"الزمالك لا يمانع في بيع أحمد فتوح في حالة تقدم الأهلي بعرض رسمي لشرائه، خاصة ان العلاقات بين الناديين طيبة".

وأكمل :"الأهلي لن يدخل طرف بين الزمالك وأحمد فتوح".

كشف خالد الغندور لاعب نادي الزمالك السابق، عن مفاجأة كبيرة تخص أحمد فتوح ظهير أيسر القلعة البيضاء حول انتقاله للنادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، بعد وصول علاقته بنادي الزمالك إلى مفترق طرق.

وقال الغندور في بث مباشر عبر حسابه علي فيسبوك: الأهلي يفاوض أحمد فتوح بقوة وكل الطرق تؤدي للقلعة الحمراء ، خاصة وأن العلاقة بينه وبين الزمالك وصلت لطريق مسدود بعد تغريمه وإيقافه بخلاف عرضه للبيع.