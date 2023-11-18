بعد رحيل مدرب المنتخب.. اتحاد السلة يدرس التفاوض مع أوجستي

كشف مجدي أبو فريخة رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة كواليس رحيل روي رانا عن تدريب المنتخب.

قال مجدي أبو فريخة في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "روي رانا من أفضل المدربين اللي تولوا المهمة الفنية لمنتخب مصر الوطني"

وأضاف: "هو يعمل معنا بشكل غير متفرغ، والدينا الفترة القادمة عدد من الارتباطات ولابد أن يكون المدير الفني متفرغ للمنتخب"

وواصل: "فكرة عدم تفرغه بالنسبة لنا ساهمت في رحيله بشكل كبير

وعلق مجدي أبو فريخة على إمكانية تعيين أوجستي بوش المدير الفني لفريق سلة الأهلي، كمدرب لمنتخب مصر لكرة السلة ، قائلا : تدريب أوجستي بوش لمنتخب مصر؟ كل شئ وارد وحتى الآن لم نفكر في الأمر"

واختتم: "خلال أسبوع سيتم تعيين مدربا جديدا لمنتخب مصر لكرة السلة"