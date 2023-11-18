حارس الأهلي السابق: الزمالك بالنسبة لي هو الحياة

أكد نادرالسيد، حارس الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق، على عشقه للقلعة البيضاء، مشددا على انتمائه للفارس الأبيض.

وقال السيد فى تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر، المذاع على قناة نادي الزمالك: " الزمالك بالنسبة لي هو الحياة وأعشق هذا النادي منذ الصغر، المهنية والإحترافية ليست لها علاقة بالإنتماء، وهناك من شككوا فى انتمائي للقلعة البيضاء".

واشار الى أنه كان حريص على تواجد أحمد نجله منذ الصغر داخل القلعة البيضاء خلال مراحل الناشئين ، مختتما : أنا زملكاوي قلبا وقالبا رغم خوضي العديد من التجارب فى أندية أخرى ولكن نادي الزمالك يظل هو عشقي الأول والأخير".