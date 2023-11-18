نادر السيد: الكرة مفيهاش واسطة.. ومحمد صلاح خارج التقييم

أكد نادرالسيد، نجم الزمالك السابق، أنه دائما ينصح نجله بالخبرات التى اكتسبها خلال السنوات التى مارس فيها كرة القدم.

وقال السيد فى تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر، المذاع على قناة نادي الزمالك: "لا يوجد مجاملات فى لعبة كرة القدم، وأرفض الهجوم على أبناء اللاعبين وهناك من ينجح والبعض يفشل وفى النهاية الملعب هو الذى يحكم".

واضاف نادر السيد، ، أنه سعيد بالمشهد الانتخابي الذي حدث في الزمالك والتفاف الجميع حول القائة الموحدة.



وأشار نادر السيد الى أنه يرى أن المجلس الحالي هو الأنسب للزمالك في الفترة القادمة، وسيقوم بطفرة للنادي في كل المجالات.



وشدد نادر السيد على أن محمد صلاح نجم منتخب مصر ولفيربول خارج التقييم، وما وصل إليه كان خارج التوقعات، ومشاهدته حاليًا للمتعة فقط وليس التقييم أو المقارنة بأي لاعب.