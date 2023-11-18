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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

4 أندية مصرية تسعي لشراء مروان حمدي.. تفاصيل

مروان حمدي
مروان حمدي

كشف المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة عن ٤ عروض مقدمة للنجم مروان حمدي لاعب المنتخب القومي عبر صفحته  على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

 

وكتب فرج عامر:"مروان حمدي لاعب المصري ولاعب المنتخب القومي ، شهد صعودة ونجوميتة وانضمامة للمنتخب القومي اثناء وجودة في سموحة ، لم ندخل طرف في شرائه أو استعارتة من المصري، تسعي ٤ أندية  مصرية ليس بينها الاهلي  للحصول علي خدماتةً بعد ان قرر المصري عرضة للبيع".

 

أعلن الإعلامي هاني حتحوت عن مفاجأة بشأن  مروان حمدي مهاجم المصري عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب هاني حتحوت: خبر الماتش- مروان حمدي مهاجم المصري خارج حسابات الأهلي 🚨

وكشف روي فيتوريا المدير الفنى للمنتخب المصري لكرة القدم، عن سبب استبعاد مروان حمدي من قائمة المنتخب الوطني لمباراتي جيبوتى وسيراليون في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦.

 

وأكد فيتوريا ، خلال المؤتمر الصحفي قبل لقاء جيبوتي قائلا: “لا..أنا قراراتي باخدها من الناحية الفنية، حاليًا عندنا ٣ لاعبين في مركز المهاجم الصريح مصطفى محمد ومحمد شريف وعمر مرموش ايضًا".

ويختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريباته اليوم الأربعاء ،بإستاد القاهرة الدولي، ؛ استعدادا لمباراة جيبوتي ضمن الجولة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

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