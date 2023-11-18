عميل أجنبي.. أول دولة تعلن حظر عمليات وجود المثليين على أراضيها

في سابقة فريدة من نوعها، أعلنت وزارة العدل الروسية، إنها رفعت دعوى قضائية أمام المحكمة العليا لوصف الحركة العامة الدولية للمثليين بأنها متطرفة ولحظر إجراء عملياتها في روسيا بالكامل.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، إن حركة المثليين بدأت تنتشر في أنشطة مختلفة تجعل تصنيفها يصبح جماعة متطرفة، وذكرت الوزارة أنها سبب أيضا في زرع الخلاف الاجتماعي والديني.

ووفقا لموقع “روسيا اليوم”، لم يكن من الواضح، ما هي المجموعات التي سيؤثر عليها الحظر المحتمل وما إذا كان التصنيف المتطرف سيكون له أي عواقب على أيديولوجية المثليين نفسها، ليصبح الأساس لاتخاذ إجراءات ضد المنظمات العامة المختلفة.

في روسيا، أكبر منظمة عامة للمثليين هي "شبكة LGBT الروسية"، وهي منصة مدنية تم إنشاؤها في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، والتي تجمع بين مجموعات إقليمية مختلفة تدافع عن حقوق الأقليات الجنسية.

الشبكة، التي تم تصنيفها قبل عامين على أنها "عميل أجنبي"، هي كيان معترف به دوليًا وهي جزء من LIGA - الرابطة الدولية للمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية وحاملي صفات الجنسين - وهي منظمة غير حكومية كبرى مقرها سويسرا تعمل على تعزيز حقوق المثليين. ونشط منذ السبعينيات.

على مدى السنوات القليلة الماضية، قامت روسيا تدريجيا بتشديد تشريعاتها إلى الحد من انتشار "أيديولوجية المثليين".

وفي عام 2013، حظرت "دعاية LGBTQ" التي تعتبر أنها تستهدف القاصرين. وقد تم تعزيز الحظر في ديسمب الماضي، عندما تم اعتماد تشريع يفرض غرامات كبيرة على أي شخص يثبت إدانته بالترويج للعلاقات غير التقليدية.