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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الكشف على 1556 مواطنا بالمجان بقري دمياط

منال عوض محافظ دمياط
منال عوض محافظ دمياط

استكملت مديرية الصحة بدمياط جهودها لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة تتضمن عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية و معمل ووحدتين للأشعة والسونار، لتقديم أفضل الخدمات العلاجية و الطبية للمواطنين بكافة المناطق.

 ذكر الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة انه تم خلال يومي الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع انعقدت قافلة طبية بقرية أبو سعادة الكبرى بمركز كفر سعد، تردد عليها ١٥٥٦ مواطن تم توقيع الكشف الطبي عليهم بالمجان.

 تم تحويل ٩ حالات لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات ،بالإضافة إلى إجراء ٤٠٨ تحليلا معمليا و فحص ٣٨ حالة بالأشعة و ٣٠حالة أخرى بالسونار ،علاوة على عقد ١٠ ندوات توعوية حضرها ١٤٨ مواطنh.

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط و الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وفى إطار المبادرة الرئاسية “ حياة كريمة”.

محافظ دمياط تبحث مع ممثلي مكتب مفوضية شئون اللاجئين التعاون المشترك

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