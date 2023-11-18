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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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عشان تحافظ على صحتك|كيف تجعل طعامك أكثر فائدة دون أن تفقد مذاقه

عشان تحافظ على صحتك|
عشان تحافظ على صحتك| كيف تجعل طعامك أكثر صحة دون أن تفقد مذا

نعيش اليوم عصر أصبحت فيه المخاوف البيئية والصحية حتمية بشكل متزايد، في عالم ديناميكي حيث يكون لاختياراتنا آثار بعيدة المدى على البيئة والرفاهية، برز تجديد العادات الغذائية من خلال تبني نظام غذائي مستدام كخطوة حاسمة.

لأن اعتماد نظام غذائي أكثر استدامة يمكن أن يؤدي إلى نمط حياة أكثر صحة بالإضافة إلى فوائد للبيئة، لحسن الحظ، في الوقت الحاضر، يمكنك تحقيق نظام غذائي مستدام وصحي دون التضحية بالعناصر الأساسية التي يحتاجها جسمك من خلال تضمين الأطعمة النباتية، وتقليل هدر الطعام، واختيار السلع المنتجة محليًا، بالإضافة إلى ذلك يمكن أن يؤدي اختيار المنتجات الموسمية والعضوية أيضًا إلى تقليل التأثير البيئي مع زيادة المزايا الصحية للنظام الغذائي.

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هنا، دعونا نتعمق في طرق إنشاء نظام غذائي مستدام وأكثر صحة دون المساس بالعناصر الغذائية الأساسية. 

-​​التقليل من استخدام الأطعمة المكررة قدر الإمكان

الأطعمة المكررة والمعالجة منخفضة في العناصر الغذائية وتساهم بشكل أكبر في الكربوهيدرات والسعرات الحرارية، كما أنها تحتوي على السكريات المضافة والمواد المضافة والمواد الحافظة وغيرها من أجل تحسين الطعم وإطالة العمر الافتراضي، قد لا يكون من الممكن تجنب الأطعمة المكررة تمامًا، ولكن بذل جهودًا واعية لتقليلها، التحول من الأرز الأبيض إلى الأرز البني / الأحمر،  وتقليل القلي العميق باستخدام الزيوت المكررة واختيار الطهي على نار خفيفة باستخدام الزيوت المضغوطة على البارد وما إلى ذلك، يمكن لهذه التغييرات الصغيرة أن تقطع شوطًا طويلًا في تقليل خطر الإصابة بالسمنة والسكري ومشاكل القلب وما إلى ذلك.


-​​اتبع نظامًا غذائيًا نباتيًا سائدًا​

تقول الدكتورة لاليثا بال، مؤسس ومدير شركة Moder/ate، إن التحول نحو نظام غذائي يعتمد على النباتات ليس مجرد خيار صديق للبيئة؛ إنها خطوة نحو صحة أفضل، تركز الأنظمة الغذائية النباتية على الأطعمة مثل الفواكه والخضروات والبقوليات والحبوب التي توفر مختلف العناصر الغذائية الأساسية والألياف، تفتقر الأنظمة الغذائية السائدة القائمة على اللحوم إلى الألياف ويمكن أن تؤدي إلى مشاكل في الجهاز الهضمي مثل الإمساك، تجنب أو قلل من تناول عصائر الفاكهة وتناول الفاكهة بدلاً منها كلما أمكن ذلك.

-الأغذية من مصادر محلية

يعد شراء الأطعمة من مصادر محلية أحد أفضل الطرق لدمج المزيد من الأطعمة المستدامة في نظامك الغذائي، إن شراء الطعام الذي يتم إنتاجه بالقرب من المنزل يقلل من البصمة الكربونية التي تأتي مع التخزين والنقل، الشراء محليًا لا يعزز الاقتصاد المحلي ويدعم المزارعين فحسب، بل يقلل أيضًا من مقدار وسائل النقل المطلوبة لتوصيل الطعام إلى طبقك، علاوة على ذلك، غالبًا ما تكون الأطعمة الواردة من المنطقة طازجة وتحتوي على المزيد من العناصر الغذائية. وبالتالي، فإن اختيار الأغذية التي يتم توفيرها محليا أمر بالغ الأهمية لخلق نظام غذائي أكثر استدامة وصحية.

-المأكولات الموسمية​

يعد اختيار الطعام الموسمي أو العضوي أحد أسهل الطرق لتناول الطعام بشكل مستدام، تعتبر المنتجات الموسمية خيارًا لذيذًا وغنيًا بالعناصر الغذائية لنظامك الغذائي لأنها عادة ما تكون طازجة وأكثر نكهة، يمكنك الاستمتاع بمجموعة واسعة من الاختيارات اللذيذة والغنية بالمغذيات بينما تساعد أيضًا في إنشاء نظام غذائي أكثر استدامة من خلال تضمين هذه الخيارات في نظامك الغذائي.

-الأكل المستدام لحياة صحية​

ليس من المستغرب أنك لست مضطرًا إلى إجراء تعديلات كبيرة على النظام الغذائي لتصبح أكثر صحة واستدامة، إن اتخاذ قرارات صغيرة ومدروسة يمكن أن يكون له تأثير إيجابي كبير على البيئة وعليك، من خلال اختيار الأطعمة المزروعة محليًا والموسمية، وتناول المزيد من الوجبات النباتية، واستهلاك كميات أقل من اللحوم ومنتجات الألبان، يمكنك إنشاء نظام غذائي يفيد البيئة وصحتك، إنها استراتيجية مربحة للجانبين تضمن حصولك على العناصر الغذائية التي تحتاجها وتساعد على خلق مستقبل أكثر استدامة وصحة للجميع. فلماذا تأجيل؟ اتخذ الخطوة الأولى نحو نظام غذائي أكثر صحة واستدامة الآن!
 

المصدر: timesofindia.

العادات الغذائية لنظام الغذائي الأطعمة المكررة السعرات الحرارية المواد الحافظة الأرز البني السكري

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