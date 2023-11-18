أوركسترا إيزيس يحيي حفلًا على مسرح الجمهورية.. 25 نوفمبر

تقيم أوركسترا إيزيس حفلاً موسيقيًا على مسرح الجمهورية لدار الأوبرا المصرية، وذلك يوم 25 نوفمبر، بقيادة المايسترو خالد صالح، وتقدم خلال الحفل باقة متنوعة من المقطوعات الموسيقية لمؤلفين عالميين.

ويتضمن برنامج الحفل عشر مقطوعات لمؤلفين عالميين مثل "فيفالدى، وباخ، وهندل، وموتسارت، وبلوخ، وهيندمنت، وفوريه، وبلييل".

أوركسترا إيزيس

يذكر أن أوركسترا إيزيس للهواه أسسها دكتور خالد صالح عضو هيئة التدريس بالكونسرفتوار وعازف الكمان المعروف عام 2018، وذلك عقب نجاح تجربة "رباعى أوتار" الذى تأسس في أواخر 2012، وكان مكون من دكتور خالد وياسر غنيم "فيولينة"، وعصام عبد الحميد "فيولا"، ومحمد عبد الفتاح "تشيللو"، وأمتدت عروضه في المحافظات ومدن المنصورة وطنطا وبنها ودمياط والأقصر وأسوان، كما قام الرباعى بالعزف بمصاحبة أوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية على مسرح سيد درويش وأوركسترا الساقية الوتري عام 2014.

وقدم سلسلة حفلات للأطفال في المناطق العشوائية عام 2015 قائمة على مزج الموسيقى الكلاسيكية مع الحكي من خلال منحة من "الفولبرايت" للعمل المجتمعي بالإضافة لمشاركته في مهرجان "حكاوي" الدولي للأطفال على مسرح الهناجر عام 2016، وعزف الموسيقى الكلاسيكية في شوارع القاهرة والمحافظات بالتعاون مع مؤسسة "محطات للفن المعاصر".