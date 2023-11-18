عشرات الضحايا جراء قصف إسرائيلي على مدرسة للأونروا بغزة

قالت وسائل إعلام فلسطينية اليوم السبت، إن هناك عشرات الضحايا جراء قصف إسرائيلي على مدرسة للأونروا في غزة.

هذا وقد تلقت منظمة الأونروا في لبنان تقارير مقلقة تفيد بأن جهات مسلحة لا تزال تحتل منشآتها بما في ذلك مجمع مدارس في مخيم عين الحلوة للاجئي فلسطين جنوب البلاد بحسب تصريحات مديرة شؤون «الأونروا» في لبنان، دوروثي كلاوس.

وأكدت كلاوس في بيان لها - نقلته صحيفة عكاظ السعودية - أن منشآت الأونروا تعرّضت لأضرار جراء الاقتتال الأخير في المخيم.

وأوضحت كلاوس في بيانها أن المجمع يحتوي على أربع مدارس تابعة للأونروا توفر التعليم لـ3200 طفل من لاجئي فلسطين، مبينة أن تلك التصرفات من قبل المسلحين تعتبر انتهاكاً صارخاً لحرمة مباني الأمم المتحدة بموجب القانون الدولي، ما يهدد حيادية منشآت الأونروا ويقوض سلامة وأمن موظفيها ولاجئي فلسطين.