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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خلال إطلاق قافلة تحيا مصر.. مدبولي: لم نتأخر أبدا عن أهالينا في غزة

صدى البلد

أعرب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن سعادته لانطلاق قافلة مساعدا إلى أهالينا في غزة، مشيرا إلى أن القافلة تتضمن 198 سيارة تريلا، وبها 2500 طن من المساعدات لأهالينا في غزة وتتضمن مساعدات طبية وغذائية ومعدات طبية وسيارتين والبان أطفال.

قافلة تحيا مصر  


وأضاف مدبولي خلال كلمته في إطلاق قافلة تحيا مصر لإغاثة أهالي غزة “أن ما يقرب من تلتين المساعدات التي دخلت غزة حتى الآن كانت من مصر والتلت الآخر من باقي المؤسسات الدوليرئيس الوزراء ة، مشيرا إلى أننا لا نفتخر بهذا لكن لكي نوضح دور مصر في مساعدات أهلينا”.

وأكد مدبولي دور مصر المحوري، وأنه واضح تماما تحت قيادت الرئيس السيسي لافتا إلى أننا لم نتأخر أبدا عن أهالينا في قطاع غزة.

وأضاف رئيس الوزراء أن الدولة المصرية مستمرة في استقبال  الجرحى والمصابين من غزة لعلاجهم بصورة مستمرة مؤكدا أن الدولة المصرية كلها تقف مع أهلينا في غزة.

وتابع مدبولي أن الدولة المصرية قادرة حماية مصالها، ونحن مستمرون في فعل وفرض ما يمليه علينا ضميرنا .

 
ووجه رئيس الوزراء الشكر لكل من قام على تنظيم القافلة المتجهة إلى غزة مؤكدا أنه سيتم إرسال قوافل أخرى قريبا.

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