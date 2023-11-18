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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حل مشكلة انقطاع الميا بقرى وادى كركر بأسوان بتشغيل خزان جديد

خزان مياه الشرب الجديد
خزان مياه الشرب الجديد بقرى وادى كركر بأسوان

فى بشرى سارة لأهالى قرى وادى كركر، أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن تشغيل خزان المياه لحل مشكلة انقطاع المياه بالقرى.

ونستعرض عبر منصة " صدى البلد " فى 10 معلومات تفاصيل هذا المشروع الحيوى. 

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خزان مياه 

1- يعتبر مشروع تشغيل خزان جديد للمياه أحد المشروعات التى يتم تنفيذها فى منطقة كركر جنوب مدينة أسوان.

 2- يهدف المشروع إلى حل مشكلة الانقطاع المتكرر للمياه وتوفير مياه صالحة للأهالى. 

3- قام بتنفيذ المشروع شركة مياه الشرب والصرف الصحى، بالتعاون مع مديرية الإسكان بالمحافظة، وبدعم من هيئة تنمية الصعيد. 

4- تصل قدرة تشغيل خزان المياه نحو 500 متر مكعب يومياً. 

 5- وصلت تكلفة المشروع نحو 20 مليون جنيه. 

 6- ساهم المشروع فى القضاء نهائياً على مشكلة الانقطاع المتكرر للمياه بقرى كركر.

7- ساهم مشروع خزان مياه الشرب الجديد بقرى وادى كركر فى إنتظام التشغيل على مدار اليوم بشكل مستمر.

8- كانت منظومة تشغيل محطة مياه الشرب بكركر فى السابق تعتمد على ضخ المياه من المحطة مباشرة مما كان يتسبب فى حدوث الأعطال بها. 

9- تم المعالجة النهائية لذلك بإنشاء خزان موازى بالشبكة بارتفاع 15 متر.

10- أثمرت فكرة تنفيذ مشروع تشغيل خزان للمياه بقرى وادى كركر عن حل مشاكل الانقطاع المتكرر بشكل نهائي. 

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

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