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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية الأردني: لا أفهم كيف سيقضي الاحتلال على حماس

المقاومة
المقاومة

قال وزير الخارجية الأردني اليوم السبت إنه لا يفهم كيف يمكن تحقيق هدف الاحتلال الإسرائيلي المتمثل في القضاء على حركة حماس الفلسطينية التي تقاتلها في غزة، وفق ما ذكرت صحف دولية.

ذكر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي" تقول إسرائيل إنها تريد القضاء على حماس. هناك الكثير من العسكريين هنا، لكني لا أفهم كيف يمكن تحقيق هذا الهدف».

وحذر من أن الأردن سيفعل "كل ما يلزم لوقف وتهجير الفلسطينيين، وسط قصف إسرائيلي مكثف على قطاع غزة ".

.وأضاف: “ لن نسمح بحدوث ذلك أبدًا، فبالإضافة إلى كونه جريمة حرب، فإنه سيشكل تهديدًا مباشرًا لأمننا القومي”. سنفعل كل ما بوسعنا لإيقافه".

وقال الصفدي بذلك في القمة الأمنية لحوار المنامة التي عقدها المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في البحرين: اعتبر أن الحرب أيقظت من جديد مخاوف قديمة في الأردن، موطن عدد كبير من اللاجئين الفلسطينيين وأحفادهم حيث يخشى  أن تقوم حكومة الاحتلال بطرد الفلسطينيين بشكل جماعي من الضفة الغربية التي تحتلها، حيث تصاعدت هجمات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين منذ هجوم 7 أكتوبر.

وأضاف: "هذه الحرب لا تأخذنا إلى أي مكان سوى نحو المزيد من الصراع والمزيد من المعاناة والتهديد بالتوسع في الحروب الإقليمية".

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