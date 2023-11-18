السجن 3 سنوات لـ متهم شرع في سرقة مواطن بالإكراه في التجمع

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس برئاسة المستشار أسامة قنديل ،بمعاقبة متهم بالسجن لمدة 3 سنوات بتهمة الشروع في سرقة هاتف محمول من مواطن.

صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة قنديل وعضوية المستشارين محمود مصطفي كمال و محمد أحمد عبد المالك وأمانة سر محمد طه.

وكانت أحالت نيابة القاهرة الجديدة، متهم شرع في سرقة مواطن بالإكراه الواقع عليه إلي محكمة الجنايات حيث تبين من خلال الأوراق أن المتهم هو "أحمد .ع" وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم شرع في سرقة المنقولات وصفا بالتحقيقات –هاتف محمول- والمملوك للمجني عليه " إبراهيم .م " بالطريق العام حال احرازه للسلاح الأبيض وذلك بالإكراه الواقع عليه بأن وضع سلاحه علي جانبه مهددا إياه وتمكن بتلك القسرية من شل مقاومته وبث الرعب خاب لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو استغاثة المجني عليه وتعقب المتهم بمعرفة الأهالي وضبطه

وأضافت التحقيقات أن المتهم أحرز سلاح أبيض "سكين" بغير مسوغ قانوني أو مبرر للضرورة المهنية أو الحرفية

الشهود

وأكد أمر الإحالة أنه أثناء ترجله بالطريق العام قام المتهم بإشهار سلاح أبيض في وجه وطلب منه ما بحوزته من ممتلكات فقدم هاتفه المحمول فأخذه المتهم وحاول الهرب و أثناء ذلك جري خلفه المجني عليه والذي استغاث بالمارة فتمكنوا من ضبطه وأثناء ذلك حضر الشاهد الثاني ووجد المتهم فتحفظ عليه بمعرفة الأهالي وقام بضبطه.