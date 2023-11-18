عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السجن 3 سنوات لـ متهم شرع في سرقة مواطن بالإكراه في التجمع

صدى البلد

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس برئاسة المستشار أسامة قنديل ،بمعاقبة متهم بالسجن لمدة 3 سنوات بتهمة الشروع في سرقة هاتف محمول من مواطن.

صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة قنديل وعضوية المستشارين محمود مصطفي كمال و محمد أحمد عبد المالك وأمانة سر محمد طه.

وكانت أحالت نيابة القاهرة الجديدة، متهم شرع في سرقة مواطن بالإكراه الواقع عليه إلي محكمة الجنايات حيث تبين من خلال الأوراق أن المتهم هو "أحمد .ع" وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم شرع في سرقة المنقولات وصفا بالتحقيقات –هاتف محمول- والمملوك للمجني عليه " إبراهيم .م " بالطريق العام حال احرازه للسلاح الأبيض وذلك بالإكراه الواقع عليه بأن وضع سلاحه علي جانبه مهددا إياه وتمكن بتلك القسرية من شل مقاومته وبث الرعب خاب لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو استغاثة المجني عليه وتعقب المتهم بمعرفة الأهالي وضبطه 
وأضافت التحقيقات أن المتهم أحرز سلاح أبيض "سكين" بغير مسوغ قانوني أو مبرر للضرورة المهنية أو الحرفية 
الشهود

وأكد أمر الإحالة أنه أثناء ترجله بالطريق العام قام المتهم بإشهار سلاح أبيض في وجه وطلب منه ما بحوزته من ممتلكات فقدم هاتفه المحمول فأخذه المتهم وحاول الهرب و أثناء ذلك جري خلفه المجني عليه والذي استغاث بالمارة فتمكنوا من ضبطه وأثناء ذلك حضر الشاهد الثاني ووجد المتهم فتحفظ عليه بمعرفة الأهالي وقام بضبطه.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع سعر الدولار رسميا الآن عالميًا|ومفاجأة في سعر الأخضر بعد ارتفاع الاحتياطي

على عهدة وزير التموين| هذا موعد حل أزمة السكر نهائيا.. وطرح الكيلو بـ 12.5 جنيه

300 جنيه دفعة واحدة|الذهب يخالف التوقعات بعد قفزة جنونية وعيار21 الآن مفاجأة

بعد حبسهم وضبط وإحضار آخرين ..النيابة العامة تكشف تفاصيل وكميات أطنان السكر المضبوط

عمرها 33 عامًا.. حبس فنانة روسية شهيرة 7 سنوات| تفاصيل

تعليق مثير من حسام حسن على بيان الأهلي وأزمة المستبعدين من المنتخب

اسمها يخُض| تحذير عاجل من الأرصاد: هذا ما ستفعله نوة المكنسة بهذه المحافظات

رعب وفزع.. لحظة انفجار سيارة محملة بأنابيب البوتاجاز

موضوعات متعلقة

تعويض محمود الخطيب.. مرتضى منصور أمام المحكمة من جديد

المستشار مرتضى منصور..عقوبة رادعة في انتظاره بتهمة سب عمرو أديب

انفجار هز كفر الزيات.. اللقطات الأولى لاشتعال سيارة أنابيب بوتاجاز|فيديو

رعب وفزع.. لحظة انفجار سيارة محملة بأنابيب البوتاجاز

دخول 3 شاحنات محملة بـ129 ألف لتر وقود إلى غزة في التاسعة صباحا

قائد الأهلي على حافة الرحيل بسبب صفقة الموسم.. اعرف التفاصيل كاملة

مسّ سمعته بألفاظ خارجة | مرتضى منصور أمام القضاء بسبب عمرو أديب

تأجيل محاكمة متهمين بخطف صاحب مزرعة لـ 6 يناير

ترشيحاتنا

بإجمالي استثمارات 2.5 مليار جنيه| رئيس الوزراء يتفقد مصنعا للدهانات

حكم الحلف بالمصحف كذبا وما كفارته.. الإفتاء توضح

رسالة غامضة لـ كهربا على إنستجرام.. شاهد

حسام حسن يهاجم هذا اللاعب بقوة: طلعت تشتكي بدل ما تشكرني

غير رسمي| اجتماع أوروبي 20 نوفمبر للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة

ماذا قال النبي عن أعظم آية في القرآن.. يغفل عنها الكثيرون


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقيقة انفصالهما| قصة حب طارق صبري وشيري عادل.. والأصدقاء تساءلوا ليه التسرع

في عيد ميلادها الـ 47...فساتين أثارت الجدل لـ منى زكي |شاهد

لعلاج متلازمة القولون العصبي.. اتبع هذه النصائح الفعالة

جمال شعبان يوجه رسالة ضرورية لأطباء القلب| تعرف عليها

فيديو

قصة حب لم تكتمل بين أحمد زكي ونجلاء فتحي بسبب هالة فؤاد|تفاصيل

كانت بتوصل لمد الأيد .. أسرار شخصية فؤاد خليل مع أبنائه

فريق الأحلام.. الزمالك على أعتاب التعاقد مع نجوم سوبر| فيديو جراف

على رأسهم صلاح.. الدوري السعودي يرصد 5 نجوم في الميركاتو الشتوي| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ