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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاحتلال اقترض 6 مليارات دولار لتمويل حرب إبادة غزة

جرائم قصف الاحتلال
جرائم قصف الاحتلال في غزة

كشف  داني نافيه الرئيس التنفيذي لشركة "سندات"  أنه منذ 7 أكتوبر، اقترض "الاحتلال"  الإسرائيلي 6 مليارات دولار من خلال مستثمري الديون الدوليين، بما في ذلك 5.1 مليار دولار عبر ثلاثة إصدارات سندات جديدة وستة زيادات لسندات قائمة مقومة بالدولار واليورو، وأكثر من مليار دولار لجمع الأموال من خلال شركة أمريكية .


ووفقا للمستثمرين، تم إصدارها في ما يسمى بالاكتتابات الخاصة، والتي لا يتم خلالها تقديم الأوراق المالية إلى السوق العامة ولكن لاختيار المستثمرين بدلا من ذلك.
 

ومن بين سندات دولارية صدرت هذا الشهر، تدفع "إسرائيل" كوبونات بفائدة 6.25% و6.5% على سندات تستحق خلال 4 و8 سنوات، وهي أعلى بكثير من عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية التي تتراوح بين 4.5% و4.7%، بترتيب جولدمان ساكس وبنك أوف أمريكا على التوالي عند إصدار السندات.

في هذه الأثناء، كان بعض مستثمري الديون مصرون على إقراض "إسرائيل" بعد 7 أكتوبر، وظل بعضهم متحفظاً نظراً للكارثة الإنسانية التي تسبب بها "الإحتلال الإسرائيلي" في غزة نتيجة حربها.

أوضح ثيس لو، مدير محفظة ديون الأسواق الناشئة في شركة إدارة الصناديق Ninety One، أن "الحقيقة هي أنه بالنسبة للعديد من المستثمرين، تحمل إسرائيل في الوقت الحالي الكثير من المخاطر البيئية والاجتماعية والحوكمة، خاصة بالنسبة لبعض الأسواق الناشئة".  

وأوضح خبير استراتيجي لم يذكر اسمه في أحد أكبر البنوك الاستثمارية في العالم، نظرًا لحساسية الموضوع، أن "السوق لا يزال يضع علاوة عالية جدًا على ديون إسرائيل الدولية، نظرًا لأن الحرب مستمرة"، مشيرًا إلى أن " وعلى وجه الخصوص، فإن السوق قلقة بشأن كيفية تأثير الحرب على نمو إسرائيل ومستويات الدين العام والتصنيفات السيادية اللاحقة.

وذكرت  المؤسسة المالية "جيه بي مورجان" أنها تتوقع أن تدخل حكومة الاحتلال في عجز في الميزانية بنسبة 4.5% العام المقبل، ارتفاعًا من 2.9% سابقا، وهو ما سيرفع بدوره نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 63. % بنهاية العام المقبل مقابل 57.4% قبل الحرب.

وتواجه "إسرائيل"، في ظل النفقات وتناقص الضرائب، عجزا كبيرا في الميزانية يبلغ 22.9 مليار شيكل في أكتوبر، أي بزيادة تقارب خمسة أضعاف عن 4.6 مليار في سبتمبر. وخلال الـ 12 شهراً الماضية، ارتفع العجز لدى الاحتلال الإسرائيلي إلى 2.6%.

 

مستثمري الديون الدوليين سندات الاحتلال مقومة بالدولار الاكتتابات الخاصة

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