الاحتلال يواصل الكذب.. 5 آلاف نازح خرجوا من مستشفي الشفاء بغزة

قال مراسل شبكة "العربية" اليوم السبت، إن 5 آلاف من النازحين والمرضى خرجوا من مستشفى الشفاء بغزة.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت أنه لم يطلب من الطواقم الطبية في مستشفى الشفاء بقطاع غزة، إخلاء المستشفى.

وادعى المتحدث باسم جيش الاحتلال دانييل هاجاري، أنه استجاب لطلب مدير مستشفى الشفاء بالسماح لمواطني غزة الذين يحتمون في المستشفى والذين يرغبون في الإخلاء من مستشفى الشفاء باتجاه المعبر الإنساني في قطاع غزة عبر محور آمن.

وزعم "هاجاري" عبر حسابه بموقع "إكس" أن جيش الاحتلال لم يطلب في أي وقت إخلاء المرضى أو الطواقم الطبية، بل واقترح أنه عندما يكون هناك طلب لتنسيق الإخلاء الطبي، سنعمل على تسهيل ذلك ونقل المرضى إلى مستشفيات أخرى.



وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، في وقت سابق من اليوم السبت أن جيش الاحتلال بدأ إخلاء مستشفى الشفاء بغزة.



وأكد مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة الدكتور محمد أبوسليمة أن الصورة سوداوية ولا يوجد سوى الجثث والموت والاحتلال لا يزال يحاصر المجمع، مشيرا الي سقوط شهداء كل دقيقة.

وبين مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة أن الاحتلال يتحرك بحرية داخل المستشفى وهو ما ينفي وجود أي مقاومة، مضيفا" نتعرض للإبادة".